Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: Χτύπησε την σύζυγο και δύο κόρες του, μετά την Ανάσταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως συνέβη το νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, με πρωταγωνιστή τον 44χρονο, που συνελήφθη, σύμφωνα με την καταγγελία των τριών γυναικών.

-

Ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε, αυτήν την φορά λίγες ώρες μετά την Ανάσταση, στην Σταλίδα Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, ένας άνδρας 44 ετών συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές μετά από καταγγελία μελών της οικογένειας ότι πήγε να χτυπήσει την κόρη του.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την καταγγελία ο 44χρονος φέρεται ότι πήγε να χτυπήσει την 18χρονη κόρη για λόγο που παραμένει προς το παρόν άγνωστος με την 49χρονη σύζυγο του και την άλλη κόρη του να μπαίνουν στη μέση για να τον αποτρέψουν.

Το αποτέλεσμα ήταν ο 44χρονος να επιτεθεί και στις τρεις γυναίκες.

Ο 44χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για ενδοοικογενειακή βία.

Ειδήσεις σήμερα:

Θήβα - Θάνατος μωρού: Θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα

Μονή της Χώρας: Ως τζαμί λειτουργεί από σήμερα το ιστορικό μοναστήρι

Φθιώτιδα: Πόρτα σχολείου έπεσε και καταπλάκωσε παιδί (βίντεο)