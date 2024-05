Κοινωνία

Αυτοκίνητο παρέσυρε 8χρονο - Ο οδηγός εγκατέλειψε τραυματισμένο το παιδί

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε το παιδί, το οποίο χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου εξαφανίστηκε και αναζητείται από την Αστυνομία.

Ένα ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε και χτύπησε ελαφρά έναν 8χρονο το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, στον Δήμο Γόρτυνας στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του ΙΧ αυτοκίνητου κινούταν στο επαρχιακό δρόμο Γέργερη και δάσος του Ρούβα όταν χτύπησε με τον καθρέφτη του οχήματος τον 8χρονο τραυματίζοντας τον ελαφρά και στην συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος.

Ο 8χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τον πατέρα του.

Οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν τον οδηγό του οχήματος.

