Συντάξεις Ιουνίου: Πότε πιστώνονται στους λογαριασμούς

Ποιες ημέρες στα τέλη Μαΐου, θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιουνίου, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι δικαιούχοι.

Στην επόμενη ημερομηνία καταβολής των συντάξεων είναι πλέον στραμμένο το βλέμμα των συνταξιούχων. Αυτή, βάσει όσων ισχύουν παγίως βάσει του ΕΦΚΑ, εκτός έκτακτου απροόπτου,. είναι η Τρίτη 28 Μαΐου 2024, οπότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι καταβολές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων μηνός Ιουνίου 2024, από τον e-ΕΦΚΑ, για τους μη μισθωτούς.

Συγκεκριμένα:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουνίου 2024 για τους μισθωτούς θα γίνουν την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024

Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024

Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024

Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024

ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024

Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024

Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024

Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024.





