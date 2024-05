Μπέρναρντ Χιλ: Πέθανε ο καπετάνιος του “Τιτανικού” και ο... “βασιλιάς Θέοντεν”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες είχε πρωταγωνιστήσει ο ηθοποιός, ερμηνεύοντας εμβληματικούς ρόλους.

-

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βρετανός ηθοποιός, Μπέρναρντ Χιλ.

Έγινε παγκοσμίως γνωστός κυρίως μέσα από τους ρόλους του σε ταινίες όπως ο "Τιτανικός" και ο "Άρχοντας των Δαχτυλιδιών".

Πιο συγκεκριμένα, ο Μπέρναντ Χιλ ενσάρκωσε τον καπετάνιο Εντουαρντ Σμιθ στον "Τιτανικό" το 1997.

Αργότερα, ήταν ο Βασιλιάς Θέοντεν στην τριλογία του "Άρχοντα των Δαχτυλιδιών".

Η συμμετοχή του στις εν λόγω κινηματογραφικές παραγωγές, καθιστά τον Μπέρναρντ Χιλ τον μοναδικό ηθοποιό που έχει παίξει σε περισσότερες από μία ταινίες που βραβεύτηκαν με 11 Όσκαρ.

Ο ατζέντης του επιβεβαίωσε πως ο διάσημος ηθοποιός πέθανε το πρωί της Κυριακής (05/04).

Ο Μπέρναρντ Χιλ ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί στο Comic-Con του Λίβερπουλ αυτή την εβδομάδα, με την εκδήλωση να προβαίνει σε ανακοίνωση στο Twitter.

"Είμαστε συντετριμμένοι στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Bernard Hill. Μεγάλη απώλεια. Σκεφτόμαστε την οικογένειά του σε αυτές τις πολύ θλιβερές στιγμές και τους ευχόμαστε πολλή δύναμη" ανέφερε η ανάρτηση.

We’re heartbroken to hear the news of Bernard Hill’s passing. A great loss. Thinking of his family at this very sad time, and wishing them a lot of strength. pic.twitter.com/5kdMqz7pS5