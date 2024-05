Οικονομία

Πρωτομαγιά: Πώς αμείβεται για τους εργαζομένους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς αμείβεται η αργία της Εργατικής Πρωτομαγιάς, που μεταφέρεται φέτος την Τρίτη 7 Μαϊου

-



Την Τρίτη 7 Μαΐου, που έχουμε τη μεταφορά της εργατικής Πρωτομαγιάς, απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εξαιρουμένων των επιχειρήσεων που επιτρέπεται να λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες.

Οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν εκείνη την ημέρα νόμιμα στις επιχειρήσεις που κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες θα λάβουν:

αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%, που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν

στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν

αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από τον νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νόμιμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Σημειώνεται εκ νέου ότι α) δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με την ημέρα υποχρεωτικής αργίας και β), σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), κανονισμό εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοοικογενειακή βία: Χτύπησε την σύζυγο και δύο κόρες του, μετά την Ανάσταση

Συντάξεις Ιουνίου: Πότε πιστώνονται στους λογαριασμούς

Καλαμάτα: Πατέρας και κόρη τραυματίστηκαν από ναυτική φωτοβολίδα