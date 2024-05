Οικονομία

Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα: Ποια καταστήματα είναι ανοιχτά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα.

-

Η επομένης της Ανάστασης είναι παραδοσιακά επίσημη αργία στη χώρα, με το σύνολο σχεδόν υπηρεσιών, εμπορικών καταστημάτων και σούπερ μάρκετ να παραμένουν κλειστά.

Φέτος πέρα από τη Δευτέρα του Πάσχα, αργία θεωρείται και η Τρίτη, 7 Μαΐου, καθώς είναι η ημέρα κατά την οποία μεταφέρεται η αργία της Πρωτομαγιάς.

Όλες οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας κρατούν κλειστά τα καταστήματά τους και τις δύο ημέρες. Αυτό μάλιστα ισχύει ακόμη και για τα σούπερ μάρκετ που βρίσκονται σε αεροδρόμια ή τουριστικές περιοχές, τα οποία λειτουργούν σε ορισμένες αργίες.

Παρόλα αυτά η αλυσίδα «σούπερ μίνι μάρκετ», όπως χαρακτηρίζεται, Ok Markets, λειτουργεί κανονικά τόσο σήμερα όσο και αύριο. Τα καταστήματά της είναι ανοιχτά από τις 08:00 το πρωί έως τις 23:00 το βράδυ.

Κανονικά λειτουργούν Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα φούρνοι και ζαχαροπλαστεία. Ωστόσο δεν λειτουργούν λαϊκές αγορές, ενώ κλειστή θα μείνει και τις δύο ημέρες και η Βαρβάκειος Αγορά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοοικογενειακή βία: Χτύπησε την σύζυγο και δύο κόρες του, μετά την Ανάσταση

Συντάξεις Ιουνίου: Πότε πιστώνονται στους λογαριασμούς

Καλαμάτα: Πατέρας και κόρη τραυματίστηκαν από ναυτική φωτοβολίδα