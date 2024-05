Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Ταϊβάν

Ποιο ήταν το επίκεντρο του σεισμού στην Ταϊβάν

Σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Ταϊβάν, τη Δευτέρα, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός δημιούργησε ανησυχία στο νησί, ενώ ακόμη δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους ή τραυματίες.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 25 χιλιομέτρων (15,53 μίλια), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

