Κουφονήσι - Άγιος Γεώργιος: “Χαμός” στον εορτασμό του πολιούχου (βίντεο)

Βίντεο με τον εορτασμό του πολιούχου του νησιού Αγίου Γεωργίου. Το νησί γέμισε με κόσμο που ακολούθησε το έθιμο.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος ο πολιούχος Άγιος του Κουφονησίου, Γεώργιος.

Το νησί για ακόμα μια χρονιά φόρεσε τα γιορτινά του και υποδέχτηκε τους επισκέπτες από τη Νάξο και τα γύρω μικρά νησιά που γιόρτασαν τον Αη Γιώργη μαζί με τους ντόπιους.

Στο νησί βρέθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, η βουλευτής Κυκλάδων Κατερίνα Μονογυιού, ενώ στην περιφορά έδωσαν το “παρών” ο Έπαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Ιωάννης Μαργαρίτης, ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρης Λιανός, καθώς και μέλη της Δημοτικής Αρχής.

Μετά τη λειτουργία την οποία παρακολούθησαν με κατάνυξη ντόπιοι και επισκέπτες, έγινε η περιφορά της εικόνας.

Την εικόνα ακολουθούσε ο στολισμένος με άνθη επιτάφιος με τα λείψανα του Αγίου.

Νησιώτες με εικόνες στα χέρια και το πλήθος του κόσμου συνόδευαν τη λιτανεία, μαζί με ψαράδες που ξανοίχτηκαν με τις βάρκες τους ακολουθώντας από τη θάλασσα με αναμμένες φωτοβολίδες και βαρελότα, δημιουργώντας για ακόμη μία χρονιά, εντυπωσιακό σκηνικό.

