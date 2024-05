Κόσμος

Ράφα: Ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί στη συνοικία της Γάζας

Από αέρος και από το πυροβολικό βάλλεται η Ράφα, από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Ο ισραηλινός στρατός ενέτεινε σήμερα τους βομβαρδισμούς του εναντίον δύο συνοικιών στη Ράφα, στους κατοίκους της οποίας έδωσε εντολή σήμερα το πρωί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, από αέρος και από το πυροβολικό, «συνεχίζονται από την περασμένη νύχτα και έχουν ενταθεί από σήμερα το πρωί», εξήγησε ο Άχμεντ Ρεντουάν, ένας εκπρόσωπος τύπου της παλαιστινιακής πολιτικής άμυνας, διευκρινίζοντας πως δύο από τις συνοικίες που στοχοθετούνται, η Αλ Σούκα και η Αλ Σαλάμ, βρίσκονται μεταξύ εκείνων στους κατοίκους των οποίων ο ισραηλινός στρατός ζήτησε να απομακρυνθούν.

Λίγο νωρίτερα, κάτοικοι ανέφεραν πως ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στη Ράφα σήμερα, ώρες αφότου το Ισραήλ είπε σε Παλαιστινίους να εκκενώσουν τμήματα της πόλης της νότιας Γάζας, όπου περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο έχουν βρει καταφύγιο.

Προς το παρόν το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει σχετικά. Το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Aqsa, που συνδέεται με τη Χαμάς, μετέδωσε πως το Ισραήλ στοχοθέτησε περιοχές στην ανατολική Ράφα, κοντά σε συνοικίες στις οποίες δόθηκαν εντολές εκκένωσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα έχει σήμερα μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη στιγμή που το Ισραήλ προετοιμάζει μια ευρεία επίθεση εναντίον της Ράφας, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, έγινε γνωστό από τον Λευκό Οίκο.

«Έχουμε καταστήσει σαφή στην ισραηλινή κυβέρνηση την άποψή μας σχετικά με μια μεγάλης κλίμακας χερσαία εισβολή στη Ράφα και ο πρόεδρος θα μιλήσει με τον πρωθυπουργό σήμερα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος τύπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.





