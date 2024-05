Κοινωνία

Λουτράκι: Φωτιά σε δασική έκταση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάτω από ποιες συνθήκες ξέσπασε η πυρκαγια στο Λουτράκι

-



Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον οικισμό Ειρήνη στο Λουτράκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει σε περιοχή που πέρυσι το καλοκαίρι είχε καεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς.

Άμεσα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο #πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Σοφό Ασπροπύργου Αττικής. Επιχειρούν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 6, 2024

Στην περιοχή επιχειρούν τρία οχήματα και 7 πυροσβέστες και εθελοντικές ομάδες δασοπροστασίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Euroleague - Final 4: Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός παίζουν “τελικούς” για την πρόκριση

Καταγγελία - Σέρρες: Πατριός βίαζε ανήλικη για 7 χρόνια!

Τένις: Σάκκαρη και Τσιτσιπάς έχασαν θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη