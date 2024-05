Οικονομία

Επιστροφή των εκδρομέων με αυξημένη κίνηση στα διόδια

Αυξημένη είναι η κίνηση στα διόδια της Κόρινθου και της Αφιδνών.

Έχει ξεκινήσει από το πρωί η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα από την περιφέρεια προς την Αττική με την κίνηση να είναι αυξημένη στο ρεύμα εισόδου στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου.

Ειδικότερα με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από τους Αγίους Θεόδωρους μέχρι τα Μέγαρα, ενώ μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται και στα διόδια Ελευσίνας. Αντίθετα χωρίς προβλήματα εξελίσσεται η επιστροφή από την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα σήμερα έχουν επιστρέψει στην Αττική 52.431 και συγκεκριμένα 30.100 οχήματα από την Αθηνών-Κορίνθου και 22.331 από την Αθηνών-Λαμίας.

Χθες, Κυριακή του Πάσχα, επέστρεψαν 48.925 (25.970 οχήματα από την Αθηνών-Κορίνθου και 22.955 από την Αθηνών-Λαμίας).

Από την Τροχαία αναμένεται ότι όσο περνάει η ώρα η κίνηση θα αυξάνεται, αλλά ο κύριος όγκος των εκδρομέων εκτιμάται πως θα επιστρέψει αύριο.

Η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 το βράδυ στο ρεύμα εισόδου υπάρχει απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Διόδια Μαλγάρων

Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται αυτήν την ώρα η επιστροφή των εκδρομέων πίσω στη Θεσσαλονίκη.

Μπορεί ακόμα να είναι νωρίς και αύριο να είναι αργία, αυτή την ώρα παρατηρείται μποτιλιάρισμα από τον Κόμβο Μαλγάρων στην ΠΑΘΕ έως τα διόδια, από όπου τα οχήματα περνούν ελεύθερα, χωρίς να πληρώσουν αντίτιμο, προκειμένου να διεξάγεται όσο το δυνατόν ομαλότερα η κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι ταχύτητες είναι ιδιαίτερα χαμηλές, ωστόσο η ταλαιπωρία οδηγών και επιβατών δεν διαρκεί για πολύ ακόμα.

Η κίνηση να είναι μεγαλύτερη τις εικόνες ώρες οπότε και οι περισσότεροι εκδρομείς θα ξεκινήσουν το ταξίδι της επιστροφής.

Από την πλευρά τη Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Μουδανιών η εικόνα είναι καλύτερη, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται χωρίς προβλήματα.

