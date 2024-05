Πολιτισμός

ΠΑΣΟΚ: Στη Σέριφο ο Ανδρουλάκης - Ποιοι οι επόμενοι προορισμοί ενόψει Ευρωεκλογών (εικόνες)

Ο πρώτος σταθμός του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι η Σέριφος. Ποια η σημασία της επίσκεψης στις Κυκλάδες.

Από τη Σέριφο ξεκινά το πρόγραμμα περιοδειών του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Πρώτος σταθμός στο οδοιπορικό του στη Σέριφο ήταν το Οινοποιείο Χρυσολωρά. Στους βιολογικούς αμπελώνες του καλλιεργούνται οι παραδοσιακές ποικιλίες των Κυκλάδων και αποτελεί πρότυπο της εξωστρεφούς αλλά και συνάμα ποιοτικής παραγωγής που πρέπει να είναι το σήμα κατατεθέν του ελληνικού τουρισμού.

Αύριο ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Σερίφου κ.Ρεβίνθη προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα των κατοίκων των μικρών νησιών των Κυκλάδων και κατόπιν θα επισκεφθεί το πολυδύναμο ιατρείο.

Από την Τετάρτη ο κ. Ανδρουλάκης θα περιοδεύσει στους νομούς της Κρήτης.

Πηγή: ΕΡΤ

