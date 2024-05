Πολιτισμός

Άγιος Γεώργιος: Στους Γόννους της Λάρισας έγινε πάνω σε άλογα η περιφορά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η περιφορά της εικόνας στους γύρω από την κεντρική πλατεία δρόμους έγινε με τα άλογα, όπως καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια από τα μέλη του συλλόγου «Αραβανίτικων Αλόγων ο Άγιος Γεώργιος Γόννων»

-

Αναβίωσε στους Γόννους σήμερα το έθιμο της περιφοράς της εικόνας του Αγίου Γεωργίου με τα άλογα, παρουσία πλήθους πιστών από την κωμόπολη αλλά και επισκεπτών από τις γύρω περιοχές. Η εορτή του Αγίου Γεωργίου σήμερα δεύτερη ημέρα του Πασχα έχει μία ξεχωριστή σημασία για τον πολιούχο της κωμόπολης Άγιο Γεώργιο. Το παρον στις λατρευτικές εκδηλώσεις έδωσαν βουλευτές του Νομού και ο δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης που δέχθηκε και ευχές για την ονομαστική του εορτή.

Το όνομά του, από τα πλέον λαοφιλή στον ελληνικό πληθυσμό, από τους πιο γνωστούς και αγαπητούς Αγίους σε όλον το χριστιανικό -και όχι μόνο- κόσμο. Στην ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, συνολικά πενήντα έξι μορφές με το όνομα Γεώργιος κοσμούν το εορτολόγιό της, με γνωστότερο όλων τον Γεώργιο το Μεγαλομάρτυρα και Τροπαιοφόρο, που ανήκει στη χορεία των μεγαλομαρτύρων της Εκκλησίας. Η γιορτή του σηματοδοτεί την αρχή της άνοιξης και συνδυάζεται με έθιμα χαράς και ευφορίας. Στους Γόννους της Λάρισας , μετά την θεία λειτουργία στον ιερό ναό ο εφημέριος βγήκε από την εκκλησία και παρέδωσε την εικόνα του Αγίου στον καβαλάρη που περίμενε έξω από το ναό.

Η περιφορά της εικόνας στους γύρω από την κεντρική πλατεία δρόμους έγινε με τα άλογα, όπως καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια από τα μέλη του συλλόγου «Αραβανίτικων Αλόγων ο Άγιος Γεώργιος Γόννων». Η σχέση του Αγίου Γεωργίου με τα άλογα ειναι γνωστή οπότε η εκδήλωση τιμάει τον Άγιο και δίνει ευλογία στους καβαλάρηδες του χωριού να ειναι δυνατοί και να ασχολούνται με τα άλογα. Κάθε χρόνο ο αριθμός των συμμετεχόντων αυξάνεται. Τριάντα άλογα και καβαλάρηδες μικροί και μεγάλοι συνόδευσαν φέτος την εικόνα του Αγίου στην περιφορά.

Με την επιστροφή της εικόνας και των καβαλάρηδων έγινε η αρτοκλασία και ακολούθησε χορευτική εκδήλωση στην πλατεία του χωριού από τα τμήματα του Χορευτικού Συλλόγου Γόννων.

Πηγή: thessaliatv.gr

Εικόνες: Eurokinissi

Ειδήσεις σήμερα:

Μακρόν - Σι Τζινπινγκ: Η σημασία της επίσκεψης του προέδρου της Κίνας για την Ευρώπη

Κουφονήσι - Άγιος Γεώργιος: “Χαμός” στον εορτασμό του πολιούχου (βίντεο)

Ράφα: Ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί στη συνοικία της Γάζας