Κοινωνία

Ανάσταση - κροτίδες: Οι συλλήψεις της ΕΛΑΣ και η “τεράστια” λεία “εκρηκτικών”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα άτομα συνελήφθησαν και τι βρήκαν οι Αρχές στην κατοχή τους. Πόσοι ήταν ανήλικοι.

-

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Ανάστασης από αστυνομικούς υπηρεσιών Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 7 ατόμων στην κατοχή των οποίων βρέθηκε πλήθος εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών καθώς και ποσότητες κροτίδων και βεγγαλικών.

Ειδικότερα, στην περιοχή του Νέου Κόσμου συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας, ημεδαπός για απείθεια και κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, καθώς κατείχε εμπρηστικό μηχανισμό (μολότοφ), τον οποίο στη θέα των αστυνομικών απέρριψε στο έδαφος.Παράλληλα,από την ίδια υπηρεσία καθώς και από το Τμήμα Κρατικής Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών προσήχθησαν συνολικά -8- ενήλικες ημεδαποί και -3- ανήλικοι.

Στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ιωνίας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, συνελήφθησαν ενήλικος ημεδαπός και ανήλικος, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για αντίσταση, εμπρησμό και έκρηξη κατά συναυτουργία.

Οι ανωτέρω εντοπίσθηκαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε προαύλιο σχολείου να έχουν τοποθετήσει δυο πλαστικά μπιτόνια με εύφλεκτο υγρό, τα οποία καίγονταν και να τροφοδοτούν την εστία της φωτιάς με μικρότερα πλαστικά μπουκάλια, προκαλώντας εκρήξεις και φλόγες.

Στη θέα των αστυνομικών, οι ανωτέρω προσπάθησαν να διαφύγουν, ενώ αντιστάθηκαν στη σύλληψή τους, κλωτσώντας στα πόδια τους αστυνομικούς.

Στην κατοχή τους αλλά και στον χώρο του σχολείου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

11 υπολείμματα καμένων μπουκαλιών ,

3 καπάκια μπουκαλιών και καπάκι μπιτονιού,

2 κινητά τηλέφωνα και

αναπτήρας.

Ακόμη, δικογραφία σχηματίσθηκε και σε βάρος της μητέρας του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Στην περιοχή της Γλυφάδας, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Κρατικής Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής ανήλικος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα εμπρησμού- έκρηξης, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών- εμπρηστικών υλών, παράβαση του νόμου για τις φωτοβολίδες και τα πυροτεχνήματα, καθώς και των περιορισμών κατά τη μεταφορά φωτοβολίδων, βεγγαλικών και πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων και λήψης μέτρων αποτροπής κινδύνων εκ της καύσεως βεγγαλικών και πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων.

Στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

8 φιάλες βουτανίου (γκαζάκια) των 190 γρ., εκ των οποίων τα -5- από αυτά με δυο κροτίδες επικολλημένες στο κάθε γκαζάκι με μονωτική ταινία, ένα γκαζάκι με τρεις κροτίδες επικολλημένεςμε μονωτική ταινία, ένα γκαζάκι με επικολλημένο καπνογόνο με μονωτική ταινία και ένα γκαζάκι μόνο του,

2 πλαστικά μπουκάλια από οινόπνευμα, περιέχοντα εύφλεκτο υγρό, με επικολλημένες πάνω τους με μονωτική ταινία -8- κροτίδες,

χάρτινο ρολό μονωτικής ταινίας,

μικρό πλαστικό μπουκαλάκι, περιέχον εύφλεκτο υγρό, με επικολλημένες πάνω του με μονωτική ταινία -2- κροτίδες,

αναπτήρας,

3 ναυτικές φωτοβολίδες και

9 κροτίδες.

Σημειώνεται ότι μαζί με τον ανήλικο προσήχθησαν ακόμη -2- ανήλικοι, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία και σε βάρος της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, από το Τμήμα Κρατικής Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής προσήχθησαν -5- ενήλικες ημεδαποί και ένας ανήλικος, ενώ από το Τμήμα Ασφαλείας Αγίων Αναργύρων συνελήφθη ενήλικος ημεδαπός για κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, ο οποίος κατείχε -2- εκτοξευτήρες με -16- κροτίδες.

Παράλληλα, κατόπιν ελέγχου που διενήργησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Αγίων Αναργύρων σε όχημα στο οποίο επέβαιναν -2- ενήλικες ημεδαποί, εντόπισαν -6- κροτίδες και -2- μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό, στο οποίο είχαν προσαρμόσει κροτίδα με φυτίλι, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν 0,5 γραμμάρια ινδικής κάνναβης και αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου για τα ναρκωτικά.

Τέλος, ανευρέθηκαν οι κάτωθι εκρηκτικές ύλες:

σε προαύλιο χώρο σχολείου, στην περιοχή των Αχαρνών, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., βρέθηκαν:

9 πλαστικά μπουκάλια, περιέχοντα βενζίνη, με κολλημένη πάνω τους κροτίδα (μολότοφ),

3 πλαστικά μπουκάλια περιέχοντα βενζίνη,

4 μη πυροδοτημένες κροτίδες και γκαζάκι πυροδοτημένο, τα οποία περισυλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν στο οικείο Τμήμα Ασφαλείας και

στην περιοχή της Γλυφάδας από αστυνομικούς μέτρων ασφαλείας, βρέθηκαν παραπλεύρως ιερού ναού 12 μπουκάλια περιέχοντα εύφλεκτο υγρό