Μάλγαρα: Διακομιδή βρέφους εν μέσω επιστροφής των εκδρομέων (βίντεο)

Μέσα από την κίνηση της επιστροφής των εκδρομέων του Πάσχα αναγκάστηκε να περάσει το ασθενοφόρο με το βρέφος προς τη Θεσσαλονίκη.

Τη μετακίνηση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ Φλώρινας, που μετέφερε ένα βρέφος 1,5 μηνών με σπασμούς, μέχρι το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, διευκόλυναν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, στα Μάλγαρα -όπου η κίνηση των οχημάτων είναι πολύ αυξημένη λόγω των έργων που εκτελούνται στη γέφυρα Αξιού, αλλά και της μαζικής επιστροφής των εκδρομέων του Πάσχα, ένα όχημα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και μία μοτοσικλέτα της ομάδας Ζήτα, παρέλαβαν το ασθενοφόρο και με τη χρήση της σειρήνας άνοιξαν το δρόμο, προκειμένου να διακομιστεί το βρέφος όσο το δυνατόν πιο άμεσα στο νοσοκομείο.

