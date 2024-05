Κοινωνία

Εθνική οδός Αθηνών - Κορίνθου: Αυξημένη η κίνηση

Που αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω της επιστροφής των εκδρομέων από τις διακοπές του Πάσχα.

Ιδιαίτερη αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αθηνών-Λαμίας.

Ειδικότερα η κίνηση στην Αθηνών- Κορίνθου ξεκινάει πριν τον Ισθμό της Κορίνθου με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και κατά διαστήματα να ακινητοποιούνται έως τα Μέγαρα.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας λίγο πριν την Μαλακάσα και από το Καπανδρίτι έως τα διόδια Αφιδνών, ενώ επιβαρυμένο είναι και το οδικό τμήμα από τον 'Αγιο Στέφανο έως τη Κηφισιά.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 22:00 το βραδύ απαγορεύεται η κυκλοφορία στις εισόδους των εθνικών οδών, όλων των φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

