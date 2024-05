Κόσμος

Ρωσία: Τα γυμνάσια με πυρηνικά θα ηρεμήσουν τους “θερμοκέφαλους” στη Δύση

Επιμένει στις επιθέσεις της στη Δύση η Μόσχα, που δεν αλλάζει τακτική για τα γυμνάσια με πυρηνικά όπλα.

-

Η Ρωσία δήλωσε σήμερα πως ελπίζει ότι τα γυμνάσια με τακτικά πυρηνικά όπλα θα ηρεμήσουν τους "θερμοκέφαλους" στη Δύση οι οποίοι, όπως είπε η Μόσχα, ασκούν πίεση για μια απευθείας στρατιωτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ και τη Ρωσία.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σχολίασε δηλώσεις του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν καθώς και την παράδοση αμερικανικών πυραύλων ATACMS στην Ουκρανία.

"Οδηγούν σκόπιμα την κατάσταση προς περαιτέρω κλιμάκωση της ουκρανικής κρίσης προς μια ανοικτή στρατιωτική σύγκρουση ανάμεσα στις χώρες του ΝΑΤΟ και τη Ρωσία", ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ρωσία δήλωσε σήμερα πως θα εξασκηθεί στην ανάπτυξη τακτικών πυρηνικών όπλων στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής άσκησης έπειτα από απειλές, όπως τις αποκαλεί η Μόσχα, από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

"Ελπίζουμε πως αυτό το γεγονός θα ηρεμήσει τους 'θερμοκέφαλους' στις δυτικές πρωτεύουσες", ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Από την πλευρά του, το Πεντάγωνο κατήγγειλε σήμερα την "ανεύθυνη ρητορική" της Μόσχας μετά την ανακοίνωση της Ρωσίας για διεξαγωγή προσεχώς πυρηνικών γυμνασίων κοντά στην Ουκρανία.

"Είναι ένα παράδειγμα του είδους της ανεύθυνης ρητορικής που έχουμε δει εκ μέρους της Ρωσίας στο παρελθόν. Είναι εντελώς ακατάλληλη δεδομένης της παρούσας κατάστασης ασφαλείας", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πατ Ράιντερ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν προς το παρόν παρατηρήσει "καμία αλλαγή στην τοποθέτηση των στρατηγικών δυνάμεών τους" αλλά θα συνεχίσουν να "παρακολουθούν" την κατάσταση, πρόσθεσε.

