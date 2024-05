Πολιτική

Ερντογάν για επίσκεψη Μητσοτάκη: Δεν έχουμε πρόβλημα που δεν μπορούμε να λύσουμε

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας για την επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα και τις σχέσεις της χώρας του με τη Δύση.

«Η Τουρκία προσπαθεί να αυξήσει του φίλους της και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που δεν μπορεί να λύσει με τις χώρες της περιοχής», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην 'Αγκυρα.

Αναφέρθηκε στις επισκέψεις τις επόμενες ημέρες του σεΐχη του Κουβέιτ και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία, για να καταλήξει ότι «σαν τον δικέφαλο αετό των Σετλτζούκων θα αναπτύξουμε τις σχέσεις μας και με την Ανατολή και με τη Δύση».

Αναλυτικά η δήλωση του Τούρκου προέδρου:

«Εμείς προσπαθούμε να αυξήσουμε τους φίλους μας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα που δεν μπορούμε να λύσουμε με τις χώρες της περιοχής μας. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει πόρτα που δεν μπορεί να ανοίξει ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις. Αρκεί να υπάρξει προσέγγιση με καλή πρόθεση και να δοθεί ευκαιρία στη διπλωματία. Η συνέχεια σίγουρα θα έρθει με λίγη προσπάθεια και λίγη θυσία. Αύριο θα φιλοξενήσουμε στη χώρα μας τον αδελφό μου εμίρη του Κουβέιτ σεΐχη Σαμπάχ.

Την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας κύριος Μητσοτάκης θα έρθει στην 'Αγκυρα στο πλαίσιο επίσημη επίσκεψης. Σαν τον δικέφαλο αετό των Σελτζούκων θα αναζητήσουμε τον τρόπο να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας και με την Ανατολή και με τη Δύση στη βάση των κοινών συμφερόντων μας».

Κρίσιμο κατώφλι με Αναπτυξιακή Οδό

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκια, Άννα Ανδρέου, σε δηλώσεις του έπειτα από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στο Ιράκ μετά από 13 χρόνια λέγοντας ότι«ήταν ιστορικής σημασίας τόσο ως προς τα αποτελέσματά της όσο και ως προς τα μηνύματα που περιείχε». «Συζητήσαμε με τον Ιρακινό Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό λεπτομερώς τα θέματα της κοινής μας ατζέντας, ιδίως την ασφάλεια, τις μεταφορές, την ενέργεια και το νερό. Η επίσκεψή μας επισφραγίσθηκε με 27 συμφωνίες που υπογράφηκαν σε διαφορετικούς τομείς. Ένα κρίσιμοκατώφλι διήλθαμε με την τετραμερή συμφωνία που υπεγράφη για το έργο της Αναπτυξιακής Οδού, το οποίο θα καθορίσει το μέλλον της περιοχής μας. Θέλουμε να αυξήσουμε τον όγκο των διμερών συναλλαγών μας, ο οποίος επί του παρόντος είναι περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Η ανακήρυξη του PKK ως απαγορευμένης οργάνωσης από την Ιρακινή Κυβέρνηση είναι ένα σημαντικό βήμα στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Δηλώσαμε επίσης ότι αναμένουμε να ανακηρυχθεί πλέον το PKK τρομοκρατική οργάνωση. Όταν έρθει η ώρα, θα ολοκληρώσουμε οπωσδήποτε τη δουλειά μας στη Συρία, η οποία έχει μείνει ημιτελής λόγω των αθετούμενων υποσχέσεων που έδωσαν οι σύμμαχοί μας. Θέλω να γίνει γνωστό ότι όσο το PKK βρίσκει ζωτικό χώρο στο Ιράκ και τη Συρία, είναι αδύνατο να αισθανόμαστε ασφάλεια», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος.

«Η ΕΕ να σταματήσει να αποκλείει την Τουρκία»

Ο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στην επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Γερμανίας Steinmeier λέγοτας ότι «ήταν μια ευκαιρία για μας να εξετάσουμε ξανά τις οικονομικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους περιορισμούς επί της αμυντικής βιομηχανίας [μας] και την αυξούμενη ξενοφοβία [στην ΕΕ]». «Σημαντική ήταν η επίσκεψη του κ. Σταϊνμάγερ και επειδή συνέπεσε με τα 100 χρόνια της Συνθήκης Φιλίας Τουρκίας-Γερμανίας. Ξεκαθαρίσαμε ότι οι αμυντικοί περιορισμοί, που δεν αρμόζουν μεταξύ δύο συμμάχων, πρέπει να αρθούν», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν. Όπως είπε «η Τουρκία είναι πρόθυμη να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, εφόσον τηρούνται οι Αρχές του Δικαίου και του Pacta Sunt Servanda. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει πρώτα να απαλλαγεί από τη στρατηγική της τύφλωση και να σταματήσει να αποκλείει την Τουρκία. Η Τουρκία είναι η μόνη διέξοδος από τη διελκυστίνδα στην οποία έχει εγκλωβιστεί η Ευρώπη εξαιτίας του ανταγωνισμού των δυνάμεων στην Ανατολή και τη Δύση της Ευρώπης. Όσο πιο γρήγορα οι Ευρωπαίοι ηγέτες δουν και αποδεχτούν αυτή την πραγματικότητα, τόσο καλύτερα θα είναι για αυτούς. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι η συνθήκη στην κοινή μας γεωγραφία δεν θα επιδεινωθεί, δεν θα εξαπλωθούν πόλεμοι και δεν θα ξεσπάσουν νέες κρίσεις».



«Η Δύση να πιέσει Ισραήλ»

Ο Τούρκος Πρόεδρος πρόσθεσε ότι «με την ευκαιρία αυτή, χαιρόμαστε που η Χαμάς ανακοίνωσε ότι αποδέχεται κατάπαυση του πυρός με βάση προτάσεις μας. Τώρα το ίδιο βήμα πρέπει να κάνει και το Ισραήλ. Καλούμε όλους τους Δυτικούς παράγοντες να ασκήσουν πίεση στην ισραηλινή διοίκηση. Δεν υπάρχουν προβλήματα που να μην μπορούν να λυθούν με καμία χώρα στην περιοχή μας. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει πόρτα που να μην μπορούν να ανοίξουν ο διάλογος και η διαπραγμάτευση. Αρκεί να υπάρχει καλή θέληση και να δοθεί περιθώριο στη διπλωματία. Τα υπόλοιπα σίγουρα θα έρθουν με λίγη προσπάθεια και λίγες θυσίες».

