Παράξενα

Γλυφάδα: Καρχαριοειδές εμφανίστηκε στην παραλία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια μέρα μετά την εμφάνιση καρχαριοειδούς στον Βόλο, κάτοικοι της Γλυφάδας είδαν να κολυμπάει και στην περιοχή τους.

-

(εικόνα αρχείου)

Ένα καρχαριοειδές φέρεται να εντοπίστηκε στην Γλυφάδα, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε κάτοικος στο Facebook.

Μετά τη θέαση καρχαριοειδούς στον Βόλο, χθες, Κυριακή του Πάσχα, ένα βίντεο, φέρεται να δείχνει αντίστοιχο ψάρι να κολυμπάει σήμερα σε μαρίνα στην Γλυφάδα.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, το ψάρι εντοπίστηκε στην δεύτερη μαρίνα της Γλυφάδας.

Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο στο Facebook το καρχαριοειδές κολυμπάει στα ρηχά, πιθανότατα έχοντας χάσει τον προσανατολισμό του.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία - Μονή της Χώρας: Ο ΑΝΤ1 στο εσωτερικό του ναού (αποκλειστικές εικόνες)

Μάλγαρα: Διακομιδή βρέφους εν μέσω επιστροφής των εκδρομέων (βίντεο)

ΗΠΑ - Δίκη Τραμπ: Του επέβαλαν πρόστιμο για 10η φορά!