Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Διασυρμός στο Λονδίνο

Οι «μπέμπηδες» ήταν η ομάδα που καιγόταν για τη νίκη, αλλά η Κρίσταλ Πάλας τη συνέτριψε.

Η αναμέτρηση, Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 36ης αγωνιστικής της Premier League είχε μονόπλευρο ενδιαφέρον. Οι «μπέμπηδες» ήταν η ομάδα που καιγόταν για τη νίκη, ωστόσο, οι «αδιάφοροι» Λονδρέζοι τους διέσυραν με το εμφατικό 4-0, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολο το έργο των αντιπάλων τους για την έξοδο στην Ευρώπη.

Μία από τις χειρότερες χρονιές της Ιστορίας της διανύει η Γιουνάιτεντ, η οποία το μόνο που χρειαζόταν απόψε στο «Σέλχαρστ Παρκ» ήταν να νικήσει την Κρίσταλ Πάλας που έπαιζε μόνο για το γόητρό της.

Η ομάδα του Τεν Χαγκ εάν τα κατάφερνε θα «σκαρφάλωνε» στην 6η θέση και με παιχνίδι λιγότερο θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα επρόκειτο για καθαρή «αυτοκτονία» εάν δεν έβγαινε Ευρώπη. Μετά τη βαριά ήττα που γνώρισε, όμως, τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο, καθώς παρέμεινε στην 8η θέση με όλες τις ομάδες που βρίσκονται από πάνω της να μάχονται για τον ίδιο στόχο και επίσης να έχουν και αυτές ματς λιγότερο (35).

Οι γηπεδούχοι από την πλευρά τους με τον Όλιβερ Γκλάσνερ στο «τιμόνι» τους πραγματοποιούν εξαιρετική πορεία, έκλεισαν τον Απρίλιο με 10 βαθμούς κι απόψε με το «τρίποντο» επί των «κόκκινων διαβόλων» πέτυχαν την 3η σερί εντός έδρας νίκη τους για πρώτη φορά μετά τον Οκτώβριο του 2022!

