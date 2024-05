Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 7 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη του Πάσχα

Την μνήμη ποιων αγίων τιμά η Εκκλησία. Σε ποιους πρέπει να πείτε "Χρόνια Πολλά" σήμερα.

Σήμερα, Τρίτη του Πάσχα, 7 Μαΐου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη των:

Ανάμνησις του εν τω ουρανώ φανέντος σημείου του τιμίου Σταυρού

Μαρτύρων Ακακίου του εν Επτασκάλω

Κοδράτου και των συν αυτώ Ρουφίνου και Σατορνίνου και Μαξίμου

Οσίων Ιωάννου του Ψυχαΐτου, Ταρασίου του εν Λυκαονία και Νείλου του μυροβλύτου.

Σήμερα, γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Λαμπροτρίτη, Ραφαέλα, Ραφαέλλα, Ραφαήλα, Ραφαηλία, Ραφαήλ, Ραφαήλος, Ραφαέλος, Νικόλαος, Νικόλας, Νίκος, Νικολός, Νικολής, Νικολάκης, Νικολέττα, Νικολούδα, Νικολίτσα, Νικολίνα, Νικολέτα, Νικόλ, Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ειρήνα, Ειρήνγκω, Ρένια, Μάρκος, Μαρκούλης, Μαρκία, Μαρκούλα.

Η πρώτη εμφάνιση του Τιμίου Σταυρού έγινε στο Μεγάλο Κωνσταντίνο, με το θριαμβευτικό έμβλημα της νίκης: «Εν τούτω νίκα». Εδώ έχουμε μια άλλη εμφάνιση, που έγινε στην Ιερουσαλήμ, περίπου το 346 μ.Χ. Τότε αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων ήταν ο Κύριλλος και βασιλιάς ο Κωνσταντίνος, γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου.



Η εμφάνιση αυτή έγινε στις 7 Μαΐου, κατά μια των ημερών της Πεντηκοστής. Ήταν η ώρα (βυζαντινή) τρίτη, όταν ξαφνικά στον ουρανό φάνηκε ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός, σχηματισμένος από εκθαμβωτικό φως, πάνω από το Γολγοθά, μέχρι και το όρος των Ελαίων. Το υπερφυσικό αυτό θέαμα προκάλεσε μεγάλο θαυμασμό και συγκίνηση σε όλους τους ευρισκόμενους στην Ιερουσαλήμ. Νέοι και γέροι, γυναίκες και παιδιά, όλοι μαζί, έτρεξαν στην εκκλησία και με πολλή χαρά και θερμή κατάνυξη ευχαρίστησαν και δόξασαν το Θεό, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, που αγίασε το ξύλο του σταυρού και κατέστησε το σημείο αυτού ισχυρότατο όπλο των αγωνιζόμενων χριστιανών κατά του διαβόλου.