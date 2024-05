Κοινωνία

Τρίτη του Πάσχα: Πως θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

Τροποποιημένο πρόγραμμα δρομολογίων θα ισχύσει και την Τετάρτη του Πάσχα.

Τροποποιημένο είναι το πρόγραμμα των δρομολογίων που θα ακολουθήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική και σήμερα, Τρίτη του Πάσχα, λόγω της μεταφοράς της Πρωτομαγιάς.

Συγκεκριμένα, στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ εφαρμόζεται πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών. Τροποποιημένο πρόγραμμα δρομολογίων θα ισχύσει και την Τετάρτη του Πάσχα.

Τρίτη του Πάσχα 7 Μαΐου (μεταφορά αργίας Πρωτομαγιάς)

-Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών

-Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12,5' μεταξύ 6:00 – 23:00, ανά 15' τις υπόλοιπες ώρες

-Γραμμές 2 και 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12' (κανονικά τα δρομολόγια Αεροδρομίου)

-Τραμ: Δρομολόγια ανά 12' ως τις 22:00, ανά 15' αργότερα.

Τετάρτη του Πάσχα 8 Μαΐου

-Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα κινούνται με πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου

-Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5' μεταξύ 5:30-22:30, ανά 11,5'-15' τις υπόλοιπες ώρες

-Γραμμές 2 και 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5' μεταξύ 6:00-17:30, ανά 6' μεταξύ 17:30-20:00, ανά 7' μεταξύ 20:30-22:00 και ανά 9'-10' τις υπόλοιπες ώρες.

-Τραμ: Δρομολόγια ανά 12' ως τις 22:00, ανά 15' αργότερα.

