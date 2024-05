Κόσμος

Γάζα: Εντατικοί βομβαρδισμοί στη Ράφα - Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στο Κάιρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι έκαναν λόγο για «πολυάριθμους νεκρούς» τη νύχτα στην περιοχή. Μια χερσαία εισβολή «θα ήταν αφόρητη» λέει ο Γκουτέρες.

-

Ο ισραηλινός στρατός διεξάγει σήμερα εντατικούς βομβαρδισμούς στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, για να ενταθεί η «πίεση» στη Χαμάς, μερικές ώρες προτού διεξαχθούν νέες έμμεσες διαπραγματεύσεις in extremis στο Κάιρο, στο πλαίσιο να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, στην οποία το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ανακοίνωσε χθες βράδυ πως έδωσε πράσινο φως.

Η Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο για «πολυάριθμους νεκρούς» τη νύχτα στη Ράφα. Το νοσοκομείο του Κουβέιτ, που βρίσκεται στην πόλη, ανακοίνωσε πως διακομίστηκαν σε αυτό «11 νεκροί» και «δεκάδες τραυματίες» μετά τους βομβαρδισμούς, ανεβάζοντας έτσι τον αρχικό απολογισμό, που έκανε λόγο για πέντε νεκρούς.

Αυτόπτες μάρτυρες και πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στα παλαιστινιακά σώματα ασφαλείας έκαναν λόγο για σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς αργά χθες Δευτέρα και νωρίς σήμερα, καθώς και για εντατικά πυρά του πυροβολικού σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, ιδιαίτερα στη Ράφα και στα περίχωρά της.

Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, αυτοκινούμενα πυροβόλα και άρματα μάχης έχουν αναπτυχθεί κοντά στο σημείο διέλευσης που συνδέει τη νότια Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο.

Το Κάιρο φοβάται ότι, αν ο ισραηλινός στρατός προχωρήσει σε χερσαία εισβολή στην πόλη, θα υπάρξει μαζική φυγή παλαιστινίων προσφύγων προς την αιγυπτιακή επικράτεια.

Μετά τις επιχειρήσεις που διεξήγαγε στην πόλη της Γάζας και κατόπιν στη Χαν Γιούνις το Ισραήλ απειλεί εδώ και εβδομάδες να τις συνεχίσει στη Ράφα, που χαρακτηρίζει το «τελευταίο» οχυρό της Χαμάς. Όμως στην πόλη έχουν βρει καταφύγιο 1,2 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους εκτοπισμένοι από άλλους τομείς του μικρού παραθαλάσσιου θυλάκου.

Χθες το πρωί, αφού οι συνομιλίες στο Κάιρο δεν έφεραν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως άρχισε επιχείρηση εσπευσμένης απομάκρυνσης δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από τη Ράφα. Αργότερα, το βράδυ, η Χαμάς ανακοίνωσε πως ενημέρωσε την Αίγυπτο και το Κατάρ, χώρες που μαζί με τις ΗΠΑ μεσολαβούν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις, πως «δέχεται την πρότασή τους για κατάπαυση του πυρός» με το Ισραήλ.

Αντιπροσωπεία του Κατάρ

Η ισραηλινή κυβέρνηση πολέμου αποφάσισε «ομόφωνα» χθες «να συνεχιστεί η επιχείρηση στη Ράφα ώστε να ασκηθεί στρατιωτική πίεση στη Χαμάς με σκοπό να υπάρξει απελευθέρωση των ομήρων και να επιτευχθούν και οι άλλοι στόχοι του πολέμου», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου πρόσθεσε πως παρότι «η πρόταση της Χαμάς» είναι «μακριά από τις κεντρικές απαιτήσεις του Ισραήλ», θα στείλει αντιπροσωπεία στην Αίγυπτο, για «να εξαντλήσει τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας» κατάπαυσης του πυρός.

Μετά την ανακοίνωση αυτή, το εμιράτο του Κατάρ ανακοίνωσε πως θα στείλει αργότερα το πρωί αντιπροσωπεία στο Κάιρο «για να ξαναρχίσουν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα δυο μέρη (...) με την ελπίδα ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία για άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση φυλακισμένων και ομήρων».

Σύμφωνα με τον δεύτερο τη τάξει του πολιτικού βραχίονα της Χαμάς στη Γάζα, τον Χαλίλ αλ Χάγια, η πρόταση περιλαμβάνει τρεις φάσεις με διάρκεια 42 ωρών: στην πρώτη θα γίνει πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων, στη δεύτερη επιστροφή των εκτοπισμένων, και στην τρίτη ανταλλαγή ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα με παλαιστίνιους φυλακισμένους στο Ισραήλ, με καταληκτικό σκοπό «μόνιμη κατάπαυση του πυρός».

Ως τώρα όμως η ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο να δεχτεί να βάλει τέλος στον πόλεμο ή την πλήρη απόσυρση των στρατευμάτων του από τη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας πως πρέπει πρώτα να διεξαγάγει επιχείρηση στη Ράφα, για να «νικήσει» τις δυνάμεις της Χαμάς και να εξασφαλίσει πως δεν θα επαναληφθεί η 7η Οκτωβρίου.

Εκείνη την ημέρα, μέλη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εξαπέλυσαν με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Άλλοι 250 και πλέον άνθρωποι απήχθησαν και 128 εξ αυτών θεωρείται πως συνεχίζουν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, όμως 35 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, πάντα σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση ευρείας κλίμακας που διεξάγεται σε αντίποινα στη Λωρίδα της Γάζας έχει στοιχίσει μέχρι τώρα τη ζωή σε τουλάχιστον 34.735 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

«Ήρθε η στιγμή»;

Στο Ισραήλ, το φόρουμ των οικογενειών, συλλογικότητα που δημιούργησαν συγγενείς ομήρων, έκρινε χθες πως «ήρθε η στιγμή όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (...) να μεταμορφώσουν αυτή την ευκαιρία σε συμφωνία για την επιστροφή όλων των ομήρων».

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ξέσπασαν επεισόδια στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές που αξίωναν να κλειστεί συμφωνία.

«Απηύθυνα (...) πολύ σθεναρή έκκληση στην ισραηλινή κυβέρνηση και στους ηγέτες της Χαμάς να κάνουν την περαιτέρω προσπάθεια που απαιτείται για να συναφθεί η συμφωνία ζωτικής σημασίας», δήλωσε ο ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες.

«Αφόρητη»

Ελλείψει συμφωνίας, η διεθνής κοινότητα φοβάται πως θα ξεκινήσει άμεσα χερσαία επιχείρηση ευρείας κλίμακας στη Ράφα, που θα ήταν «αφόρητη εξαιτίας των καταστροφικών ανθρωπιστικών συνεπειών της και του αποσταθεροποιητικού αντίκτυπού της στην περιοχή», όπως το έθεσε ο κ. Γκουτέρες.

Η Αίγυπτος, οικοδέσποινα των έμμεσων διαπραγματεύσεων, κάλεσε το Ισραήλ να «επιδείξει τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να αποφύγει περαιτέρω κλιμάκωση», ενώ ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας, που συνομίλησε με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κάνει το παν για να αποτραπεί «νέα σφαγή» στη Ράφα.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους, ο Τζο Μπάιντεν επανέλαβε στον Μπενιαμίν τη «σαφή θέση» της κυβέρνησής του εναντίον ευρείας κλίμακας χερσαίας επίθεσης στη Ράφα, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει καταστήσει σαφές πως δεν έχει λάβει «αξιόπιστο» σχέδιο για την ασφάλεια των αμάχων κι ότι τέτοια επιχείρηση θα επέτεινε «τα δεινά του παλαιστινιακού λαού».

Όμως, ενόψει της έναρξης της επίθεσης, ο ισραηλινός στρατός ήδη άρχισε «επιχείρηση περιορισμένου εύρους» για την «προσωρινή απομάκρυνση» ανθρώπων που βρίσκονται «στην ανατολική Ράφα», λογαριάζοντας πως το μέτρο αφορά «περίπου 100.000» Γαζαίους.

Σε τομείς της ανατολικής Ράφας ο ισραηλινός στρατός διεμήνυσε πως «ετοιμάζεται να επιχειρήσει με ισχύ εναντίον τρομοκρατικών οργανώσεων» κι απαίτησε οι κάτοικοι να «απομακρυνθούν εσπευσμένα αμέσως προς την διευρυμένη ανθρωπιστική ζώνη αλ Μαγάζι», περίπου δέκα χιλιόμετρα από τη Ράφα.

«Κάτοικοι απομακρύνονται εσπευσμένα μέσα στον τρόμο και στον πανικό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Οσάμα αλ Καχλούτ της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, διευκρινίζοντας πως οι περιοχές από όπου κάτοικοι της Ράφας διατάχθηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα έχουν υποδεχθεί κάπου 250.000 εκτοπισμένους.

«Η οικογένειά μου κι εγώ, 13 άνθρωποι, δεν ξέρουμε πού να πάμε», εκμυστηρεύτηκε ο Αμπντελραχμάν Αμπού Τζάζαρ, 36 ετών. Η περιοχή αυτή δεν έχει «χώρο για να στήσουμε σκηνές, ούτε σχολεία όπου θα μπορούσαμε να στεγαστούμε», εξήγησε.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - Τρίτη του Πάσχα: νεφώσεις, τοπικές μπόρες και μεταβλητοί άνεμοι

Γάζα: Διπλωματικός πυρετός για την επίτευξη εκεχειρίας

Τουρκία: Πολύνεκρη επίθεση κατά στόχων του ΡΚΚ στο βόρειο Ιράκ