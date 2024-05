Κόσμος

Ισραήλ: Κατέλαβε την παλαιστινιακή πλευρά της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα

Η αρχή που διαχειρίζεται τη διέλευση ανέφερε πως έχει κλείσει εξαιτίας της παρουσίας ισραηλινών αρμάτων μάχης.

Η ραδιοφωνία του ισραηλινού στρατού μεταδίδει πως μονάδες του κατέλαβαν την παλαιστινιακή πλευρά της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, το οποίο συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο.

Ερωτηθείς σχετικά με την πληροφορία, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού περιορίστηκε να πει πως θα δοθεί «σύντομα» δελτίο Τύπου για το θέμα στη δημοσιότητα.

Μέσω αυτής της συνοριακής διέλευσης εισέρχεται στον παλαιστινιακό θύλακο το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας που φθάνει στον θύλακο υπό πολιορκία, το σύνολο του πληθυσμού του οποίου αντιμετωπίζει λιμό, κατά τον ΟΗΕ.

