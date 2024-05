Νότια Αφρική: Κατάρρευση κτιρίου με νεκρούς και παγιδευμένους (εικόνες)

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και περισσότεροι από 50 αγνοούνται από την κατάρρευση του υπό ανέγερση κτιρίου στην Τζορτ, της Νότιας Αφρικής.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε χθες Δευτέρα κτίριο υπό ανέγερση στην Τζορτζ, στις ακτές της Νότιας Αφρικής, ενώ άλλοι κάπου πενήντα εργάτες παραμένουν παγιδευμένοι, ανακοίνωσε ο δήμος σήμερα.

Μέχρι τώρα 24 άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια και στην πλειονότητά τους διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ανακοίνωσε η δημοτική αρχή, διευκρινίζοντας πως τέσσερις υπέκυψαν στα τραύματά τους.

George South Africa ???? *MEDIA STATEMENT: Update on Building Collapse, Victoria Street - George*

_Issued George Municipal, 6 May 2024, 6pm_



Following the collapse of a multi-storey building under construction in Victoria Street this afternoon, Disaster Service teams from George… pic.twitter.com/whsx8xW9ik