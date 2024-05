Κοινωνία

Επιστροφή εκδρομέων: Η κίνηση σε εθνικές οδούς και λιμάνια

Μαζική και με σύμμαχο τον καλό καιρό, η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και με σύμμαχο τον καλό καιρό, συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, η οποία κορυφώνεται σήμερα, με την Τροχαία να έχει θέσει σε ισχύ όλα τα έκτακτα μέτρα και στα δύο ρεύματα των εθνικών οδών.

Σύμφωνα με την Τροχαία στην Αττική από τις 6 το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα μέχρι τις 2 τα ξημερώματα σήμερα πέρασαν από Αθηνών – Κορίνθου: 64.100 οχήματα και από την Αθηνών – Λαμίας: 46.814 οχήματα.

Το πρωί της Τρίτης έφτασαν στον Πειραιά τα πρώτα πλοία από την Κρήτη με 100% πληρότητα, ενώ αναμένονται 20 αφίξεις από νησιά του Αιγαίου, Κυκλάδες και Κρήτη και 39 από Αργοσαρωνικό.

Στο λιμάνι της Ραφήνας είναι προγραμματισμένες 16 αφίξεις και στο λιμάνι του Λαυρίου οκτώ. Περίπου 25.000 επιβάτες αναμένονται στο λιμάνι του Πειραιά από τα δρομολόγια των νησιών του Αιγαίου, των Κυκλάδων και της Κρήτης.

