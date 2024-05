Αθλητικά

ΝΒΑ: Ο Γουεμπανιάμα κατέκτησε το βραβείο του “Ρούκι” της χρονιάς

Είναι ο πρώτος παίκτης που κατέγραψε τουλάχιστον 1.500 πόντους, 700 ριμπάουντ, 250 ασίστ, 250 κοψίματα και 100 εύστοχα τρίποντα σε μια σεζόν.

Ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά κατέκτησε το βραβείο του «Ρούκι» της Χρονιάς για την αγωνιστική περίοδο 2023-24 στο NBA. Ο φόργουορντ/σέντερ των Σαν Αντόνιο Σπερς απέσπασε και τις 99 ψήφους πρώτης θέσης από τους δημοσιογράφους που μετείχαν στη σχετική ψηφοφορία, με αποτέλεσμα να γίνει ο πρώτος παίκτης που αναδείχθηκε ομόφωνα «ρούκι» της χρονιάς μετά τον Καρλ-Άντονι Τάουνς και τη σεζόν 2015-16.

Ο Γουεμπανιαμά είναι ο πρώτος παίκτης από τη Γαλλία που κατακτά το βραβείο του «ρούκι» της χρονιάς, το οποίο απονέμεται ετησίως από τη σεζόν 1952-53, ενώ είναι ο τρίτος παίκτης των Σπερς που αποσπά τη συγκεκριμένη διάκριση μετά τους Ντέιβιντ Ρόμπινσον (1989-90) και Τιμ Ντάνκαν (1997-98).

Στην κανονική περίοδο της σεζόν 2023-24 ο Γουεμπανιαμά ήταν πρώτος μεταξύ όλων των «ρούκι» σε πόντους (με μέσο όρο 21.4), ριμπάουντ (10.6) και κοψίματα (3.6) ανά αγώνα, ενώ ήταν τέταρτος στις ασίστ (3.9) και δεύτερος στα κλεψίματα (1.2) ανά παιχνίδι. Είναι μάλιστα ο δεύτερος «ρούκι» που είναι πρώτος μεταξύ όλων των παικτών του NBA στα κοψίματα ανά αγώνα σε μια σεζόν, μετά τον αείμνηστο Μανούτ Μπολ (1985-86).

Γουεμπανιαμά και Μπολ είναι επίσης οι μόνοι δύο «ρούκι» που ήταν πρώτοι στο NBA σε σύνολο κοψιμάτων σε μια σεζόν, από τότε που άρχισαν να καταγράφονται τα μπλοκ στην αγωνιστική περίοδο 1973-74.

Ο Γουεμπανιαμά έγινε ο πρώτος παίκτης που είχε μέσο όρο τουλάχιστον 20.0 πόντους, 10.0 ριμπάουντ και 3.0 κοψίματα σε λιγότερο από 30 λεπτά ανά αγώνα σε μια σεζόν. Είναι επίσης ο πρώτος παίκτης που κατέγραψε τουλάχιστον 1.500 πόντους, 700 ριμπάουντ, 250 ασίστ, 250 κοψίματα και 100 εύστοχα τρίποντα σε μια σεζόν.

