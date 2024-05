Κόσμος

Κίνα: Μακελειό με νεκρούς και τραυματίες σε νοσοκομείο

Η επίθεση διαπράχθηκε στην κομητεία Τζενσιόνγκ, στο βορειοανατολικό τμήμα της Γιουνάν, κι οι αρχές διενεργούν έρευνα.

Επίθεση στο εσωτερικό νοσοκομείου στην επαρχία Γιουνάν (νοτιοδυτικά) προκάλεσε τουλάχιστον δέκα θύματα —νεκρούς και τραυματίες—, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης, χωρίς να διευκρινίσει ως τώρα τη φύση της ενέργειας.

«Το συμβάν» εκτυλίχθηκε σε νοσοκομείο «περί τις 13:20» (τοπική ώρα· 08:20 ώρα Ελλάδας) και «πάνω από 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, χωρίς να δώσει πιο συγκεκριμένο απολογισμό σε αυτό το στάδιο.

Τα βίαια εγκλήματα με μεγάλο αριθμό θυμάτων είναι φαινόμενο μάλλον σπάνιο στην Κίνα, χώρα που απαγορεύει την οπλοκατοχή στους πολίτες της, ωστόσο τα τελευταία χρόνια καταγράφεται κύμα επιθέσεων με τη χρήση μαχαιριών.

Photo of alleged attacker in reported stabbing attack at hospital in Zhenxiong County, China. Multiple unconfirmed reports in Chinese social media claim 2 dead & 21 injured in attack. (Photo from Chinese social media.) pic.twitter.com/Yl80YdAicb — Steve Lookner (@lookner) May 7, 2024

