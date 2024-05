Παράξενα

Κως: Τροχαίο με 4 νεκρά πρόβατα

Η ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο οδηγός, ήταν τέτοια που δεν του έδινε περιθώρια να σταματήσει έγκαιρα το όχημά του.

Ένα ασυνήθιστο τροχαίο σημειώθηκε στο νησί της Κω, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε ένα κοπάδι ζώων με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα 4 πρόβατα.

Το τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή του Πάσχα. Ο οδηγός αυτοκινήτου είδε ένα κοπάδι από πρόβατα στη μέση του δρόμου και δεν πρόλαβε να τα αποφύγει. Η ταχύτητα που είχε αναπτύξει ήταν τέτοια που δεν του έδινε περιθώρια να σταματήσει έγκαιρα το όχημά του. Παρέσυρε τα ζώα και όπως έγινε γνωστό σκότωσε 4 από τα πρόβατα. Ο ίδιος βγήκε αλώβητος, με το ΙΧ του να έχει υποστεί σοβαρότατες ζημιές στο μπροστινό του μέρος.

Το ατύχημα σημειώθηκε μετά από μια στροφή στην περιοχή Πολέμη. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Τροχαίας που διαπίστωσαν ότι τα πρόβατα περιφέρονταν μόνα χωρίς την εποπτεία βοσκού, ο οποίος αναζητείται.

Αργότερα, έφτασε στην περιοχή η οδική βοήθεια καθώς το αυτοκίνητο είχε παραμορφωθεί στο μπροστινό του μέρος και ο οδηγός δεν μπορούσε να συνεχίσει για να φτάσει στον προορισμό του.

