Γάζα: Το Ισραήλ απαγόρευσε τη πρόσβαση του ΟΗΕ στο σημείο διέλευσης της Ράφας

Τι δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών, Γενς Λάρκε.

Το Ισραήλ απαγόρευσε την πρόσβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο συνοριακό σημείο διέλευσης της Ράφας, στη Λωρίδα της Γάζας, έγινε σήμερα γνωστό από έναν εκπρόσωπο τύπου του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων.

«Αυτήν τη στιγμή δεν έχουμε καμία φυσική παρουσία στο σημείο διέλευσης της Ράφας, διότι ο Cogat (ισραηλινός οργανισμός που είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό της ισραηλινής πολιτικής στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη) μας αρνήθηκε την πρόσβαση σε αυτήν τη ζώνη», η οποία αποτελεί το κύριο σημείο διέλευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας, δήλωσε ο Γενς Λάρκε, κατά τη διάρκεια μιας τακτικής συνέντευξης τύπου στη Γενεύη.

