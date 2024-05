Κοινωνία

Βούλα: Σεξουαλική επίθεση σε δυο γυναίκες

Τριαντάχρονος επιδειξίας, αυνανιζόταν σε δημόσιους χώρους και επιτέθηκε σε δυο γυναίκες.

-

Τον τρόμο σε δύο ηλικιωμένες γυναίκες στην Βούλα, σκόρπισε το απόγευμα της Δευτέρας, ένας 30χρονος επιδειξίας.

Στις 18:10 το απόγευμα, ο άνδρας πλησίασε μια 59χρονη, ενώ έμπαινε σε πολυκατοικία στην οδό Γαληνού και ενώ αυνανιζόταν την θώπευσε.

Στις 18:50 στην πλατεία της 28ης Οκτωβρίου, ο ίδιος δράστης, αλβανικής υπηκοότητας, πλησίασε μια 65χρονη με καταγωγή από την Σερβία, ενώ αυνανιζόταν, σύμφωνα με το lawandorder.gr, με την γυναίκα να φεύγει έντρομη και να καλεί σε βοήθεια.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ που εντόπισαν τον άνδρα στην συμβολή της Δημοκρατίας και Διός. Ο άνδρας αναγνωρίστηκε από τα θύματα του και συνελήφθη.

