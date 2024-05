Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ορίστηκε ο διαιτητής της ρεβάνς με την Άστον Βίλα

Ποιος διαιτητής ορίστηκε να σφυρίξει τον 2ο ημιτελικό των ερυθρόλευκων για το Conference League.

Ο Φέλιξ Τσβάιερ ορίστηκε από την UEFA να διαιτητεύσει τον μεθαυριανό (9/5, 22:00) αγώνα ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Άστον Βίλα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την ημιτελική φάση του Europa Conference League. Ο Γερμανός μεσίτης, ο οποίος θα γιορτάσει στις 19 Μαΐου τα 43α γενέθλιά του (είναι γεννημένος στις 19/5/1981), θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του, Στέφαν Λουπ και Μάρκο Αχμίλερ, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ. Καθήκοντα Video Assistant Referee θα εκτελέσει ο Γερμανός Μπάστιαν Ντάνκερτ, ενώ Assistant Video Assistant Referee ορίστηκε ο Πορτογάλος Τιάγκο Μαρτίνς.

Αξίζει να σημεωθεί ότι στο παρελθόν ο Τσβάιερ έχει «σφυρίξει» τρία ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού. Στις 16 Αυγούστου 2017 διηύθυνε τον πρώτο αγώνα των «ερυθρολεύκων» με τη Ριέκα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για τα πλέι οφ του Champions League, όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1. Ακολούθως, στις 22 Νοεμβρίου 2017 ήταν ο διαιτητής της αναμέτρησης με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο «Ζοζέ Αλβαλάδε» για τον 4ο όμιλο του Champions League, όπου τα «λιοντάρια» πήραν τη νίκη με 3-1. Τέλος, διαιτήτευσε στις 20 Φεβρουαρίου 2020 το πρώτο παιχνίδι με την Άρσεναλ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για τους «32» του Europa League, όπου οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν με 1-0.

