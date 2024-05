Κόσμος

Ερντογάν σε Ισραήλ: Αποδεχτείτε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός

Τι είπε για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα και την βούληση της Τουρκίας, «να αυξήσει τους φίλους της στην περιοχή».

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, κάλεσε το Ισραήλ να δεχτεί την πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα υποστηρίζοντας ότι η Χαμάς αποδέχτηκε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός έπειτα από παρότρυνση της Τουρκίας, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ο Ταγίπ Ερντογάν, χθες βράδυ, έπειτα από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έκανε σύντομη αναφορά στην επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα στις 13 Μάϊου.

Ταυτόχρονα όμως έκανε αναφορά και στον δικέφαλο αετό των Σελτζούκων ο οποίος κοιτάει και στην Ανατολή και στην Δύση. «Όπως ο δικέφαλος αετός των Σελτζούκων, θα αναζητήσουμε τρόπους να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με την ανατολή και τη δύση με βάση τα κοινά μας συμφέροντα», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ακόμη ότι η Τουρκία προσπαθεί να αυξήσει του φίλους της και «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που δεν μπορεί να λύσει με τις χώρες της περιοχής».

