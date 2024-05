Αθλητικά

Μουντιάλ 1986: Σε δημοπρασία η “Χρυσή Μπάλα” του Μαραντόνα

Είναι η πρώτη «Χρυσή Μπάλα» που βγαίνει σε δημοπρασία και ο οίκος αναμένει ότι θα «φέρει» εκατομμύρια...

To βραβείο της «Χρυσής Μπάλας» που κατέκτησε ο Ντιέγκο Μαραντόνα ως ο καλύτερος παίκτης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986, θα δημοπρατηθεί στη Γαλλία τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα (7/5) ο οίκος δημοπρασιών Aguttes.

Αυτή είναι η πρώτη «Χρυσή Μπάλα» που βγαίνει σε δημοπρασία και, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη η αξία της, ο οίκος αναμένει ότι θα «φέρει» εκατομμύρια στις 6 Ιουνίου.

Ο Μαραντόνα, ο οποίος πέθανε το 2020, απέσπασε το βραβείο αφού οδήγησε την εθνική Αργεντινής στην κατάκτηση του τροπαίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μεξικού, σημειώνοντας πέντε γκολ στην τελική φάση της διοργάνωσης, όπου ήταν αρχηγός της «αλμπισελέστε» και έπαιξε κάθε λεπτό στο τουρνουά. Το Μουντιάλ του 1986 έχει πιθανότατα «χαραχθεί» στη μνήμη των ποδοσφαιρόφιλων περισσότερο για τα δύο γκολ που σημείωσε ο Μαραντόνα κόντρα στην Αγγλία για την προημιτελική φάση της διοργάνωσης. Ο ίδιος χαρακτήρισε το πρώτο ως το «Χέρι του Θεού», καθώς χρησιμοποίησε τη γροθιά του για να «νικήσει» στον αέρα τον Πίτερ Σίλτον και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, ενώ το δεύτερο, το απίστευτο σλάλομ με το οποίο πέρασε τη... μισή εθνική Αγγλίας, έχει ψηφιστεί ως το «Γκολ του Αιώνα».

Η φανέλα που φόρεσε εκείνη την ημέρα το «χρυσό παιδί», μαζί με την μπάλα του αγώνα, έχουν πουληθεί στο παρελθόν σε δημοπρασία. Μετά την εμφάνισή του κόντρα στα «τρία λιοντάρια», ο Μαραντόνα σημείωσε τα δύο γκολ, με τα οποία η Αργεντινή νίκησε το Βέλγιο στον ημιτελικό, πριν η «αλμπισελέστε» επιβληθεί 3-2 της Δυτικής Γερμανίας στον τελικό.

Τα... ίχνη του βραβείου του Μαραντόνα είχαν χαθεί, πριν έρθει ξανά στην επιφάνεια ανάμεσα σε πολλά τρόπαια σε μια αίθουσα δημοπρασιών. Πρόσφατα το εμπιστεύθηκαν στον οίκο Aguttes, οι άνθρωποι του οποίου διεξήγαγαν έρευνα για την προέλευσή του και κατάφεραν να πιστοποιήσουν την αυθεντικότητά του ως το βραβείο της «Χρυσής Μπάλας» του Μαραντόνα.

