Ουκρανία: Σύλληψη Ρώσων πρακτόρων που σχεδίαζαν τη δολοφονία Ζελένσκι

Τι ανακοίνωσε η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας για την αποτροπή ρωσικού σχεδίου δολοφονίας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε δύο πράκτορες της Ρωσίας που σχεδίαζαν τη δολοφονία του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων ως ένα «δώρο» για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, με την ευκαιρία της ορκωμοσίας του σήμερα στο Κρεμλίνο.

Η SBU «εξάρθρωσε ένα δίκτυο πρακτόρων» των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας (FSB), οι οποίο «προετοίμαζαν τη δολοφονία του Ουκρανού προέδρου», δήλωσε αυτή η πηγή σε ένα δελτίο τύπου.

Άλλα «υψηλόβαθμα μέλη» των ενόπλων δυνάμεων και πολιτικά στελέχη στοχοθετήθηκαν, όπως ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού Κιρίλο Μπουντάνοφ, ανέφεραν οι ουκρανικές υπηρεσίες.

Οι συλληφθέντες είναι «δύο συνταγματάρχες» της ουκρανικής κρατικής υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με την ασφάλεια δημοσίων αξιωματούχων, διευκρινίστηκε.

Αυτό το δίκτυο το «επιτηρούσε» η FSB και οι δύο αξιωματικοί «μετέφεραν εμπιστευτικές πληροφορίες» στη Ρωσία, σύμφωνα με τη SBU.

Ήθελαν μεταξύ άλλων να στρατολογήσουν στρατιωτικούς «προσκείμενους στην υπηρεσία ασφαλείας» του προέδρου Ζελένσκι, προκειμένου να τον «πάρουν όμηρο και να τον σκοτώσουν», σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Ένα από τα μέλη αυτού του δικτύου απέκτησε ντρόουν και εκρηκτικές ύλες, όπως λέει η SBU.

«Η τρομοκρατική επίθεση, που υποτίθεται ότι θα ήταν δώρο στον Πούτιν για την ορκωμοσία, συνιστά μια αποτυχία των ρωσικών ειδικών υπηρεσιών», δήλωσε ο επικεφαλής της SBU Βάσιλ Μαλιούκ σύμφωνα με ανάρτηση της υπηρεσίας στο Telegram.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένως καταγγείλει απόπειρες δολοφονίας σε βάρος του προέδρου της και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Τον Απρίλιο ένας άνδρας, που θεωρήθηκε ύποπτος ότι βοήθησε τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών να προετοιμάσουν μία επίθεση εναντίον του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συνελήφθη στην Πολωνία, σύμφωνα με τις πολωνικές και ουκρανικές εισαγγελικές αρχές.

