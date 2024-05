Κοινωνία

Ελληνικό: Είχε στο σκάφος επωμίδες και όπλο και... παρίστανε τον Λιμενικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς εντόπισαν τον άνδρα, τα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Σαρωνικού. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει.

-

Στη σύλληψη ενός 46χρονου προέβη την Δευτέρα του Πάσχα 06.05 το βράδυ η Ασφάλεια του Λιμεναρχείου Σαρωνικού, για παράνομη οπλοκατοχή και αντιποίηση αρχής.

Ειδικότερα, ο 46χρονος εντοπίστηκε στη μαρίνα του Αγίου Κοσμά στο Ελληνικό, να έχει στην κατοχή του ένα οπλισμένο πιστόλι διαμετρήματος 4,5 mm με γεμιστήρα, καθώς και μία μεταλλική πτυσσόμενη ράβδο συνολικού μήκους πενήντα πέντε εκατοστών (55cm).

Εντός του σκάφους στο οποίο διέμενε, βρέθηκε μία πλαστική θήκη μέσης πιστολιού, ενώ διαπιστώθηκε ότι φορούσε μέσα από το σακάκι του, λευκό πουκάμισο με επωμίδες, στις οποίες έφερε τα αναγνωριστικά σήματα του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος.

Από το Λιμεναρχείο Σαρωνικού που διενεργεί την προανάκριση κατά την αυτόφωρη διαδικασία, διαπιστώθηκε η μη συνδρομή της ιδιότητας του μέλους του ΛΣ στο πρόσωπο του συλληφθέντος και κατασχέθηκαν τα ανωτέρω ανευρεθέντα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάσχα - Επιστροφή εκδρομέων: Σε εξέλιξη το “δεύτερο κύμα”

Ουκρανία: Σύλληψη Ρώσων πρακτόρων που σχεδίαζαν τη δολοφονία Ζελένσκι

Χίος: γυναίκα καταπλακώθηκε από ντεπόζιτο νερού και πέθανε