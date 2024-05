Πολιτισμός

Μονή της Χώρας: οι αντιδράσεις για τη λειτουργία της ως τζαμί (βίντεο)

Έντονες είναι οι αντιδράσεις τόσο της Κυβέρνησης όσο και των κομμάτων για την μετατροπή της Μονής της Χώρας σε μουσουλμανικό τέμενος.

Του Γιώργου Γρηγοριάδη

Ως τζαμί λειτουργεί από τη Δευτέρα η ιστορική βυζαντινή μονή της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη, που χρονολογείται από τον 6ο αιώνα μ.Χ..

Την ώρα που ο Ερντογάν δήλωνε "προστατεύουμε την κληρονομιά των προγόνων μας", η παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά γινόταν φτωχότερη.

Στα πλάνα που κατέγραψε η Άννα Ανδρέου με την κάμερα του ΑΝΤ1, μεγάλες κουρτίνες κάλυψαν τα μοναδικά ψηφιδωτά και τις τοιχογραφίες της μονής.

Για πρόκληση που αλλοιώνει και προσβάλλει ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, έκανε λόγο το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Την εικόνα με τα επιβλητικά ψηφιδωτά του Χριστού και της Παναγίας αντίκριζαν όσοι εισέρχονταν στη Μονή της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη, ενώ τώρα, σκούρες κουρτίνες που καλύπτουν τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα της βυζαντινής τέχνης. Για αποτύπωση υψηλού επιπέδου βυζαντινής διανόησης που χάνεται κάνουν λόγο οι ειδικοί.

Η Φλώρα Καραγιάννη, διευθύντρια ευρωπαϊκού κέντρου Βυζαντινών και μεταβυζαντινών Μνημείων αναφέρει σχετικά: “Ακόμη κι αν είχε σωθεί μόνο η Μονή της Χώρας από όλο το βυζαντινό πολιτισμό θα ήμασταν σε θέση να μιλούμε για ένα λαμπερό πολιτισμό που έδωσε τόσο απαράμιλλης αξίας λαμπερά και λαμπρά έργα τέχνης” και συνεχίζει: “Είμαστε τελείως αντίθετοι να κλείνουμε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς να καλύπτουμε το ψηφιδωτό και ζωγραφικό τους διάκοσμο προκειμένου να προσδώσουμε σε αυτά μία τέτοια χρήση. Μόνο πισωγύρισμα μπορεί να θεωρηθεί μία τέτοια κίνηση”.

Το χριστιανικό μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς που εκτιμούν οι ανά τον κόσμο βυζαντινολόγοι αποτελούσε πηγή έμπνευσης καλλιτεχνών για αιώνες που μετέφεραν την ορθόδοξη τέχνη σε όλες τις άκρες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τα ψηφιδωτά που σώζονται δίνουν το στίγμα της καλύτερης ποιοτικά τέχνης του Βυζαντίου.

Η κίνηση του Τούρκου προέδρου να μετατρέψει τη Μονή της Χώρας σε μουσουλμανικό τέμενος έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στην Αθήνα.

Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρε μεταξύ άλλων: “Η απόφαση των Τουρκικών Αρχών για την έναρξη της λειτουργίας της Μονής της Χώρας ως μουσουλμανικού τεμένους συνιστά πρόκληση για τη διεθνή κοινότητα καθώς αλλοιώνει και προσβάλλει τον χαρακτήρα της ως μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO ανήκον στην ανθρωπότητα”.

Λάθος χειρισμούς στην κυβέρνηση καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αναφέρει σε ανακοίνωσή του: “Η απολογητική, υποχωρητική, κατώτερη των περιστάσεων αντίδραση / απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην νέα πρόκληση Ερντογάν, να μετατρέψει σε τζαμί, μετά από την Αγία Σοφία, τη Μονή της Χώρας, είναι αποκαλυπτική του είδους της εξωτερικής πολιτικής που ασκεί η κυβέρνηση έναντι της Τουρκίας”.

Για δημιουργία πολιτικών εντυπώσεων παρά για ουσιαστική προάσπιση εθνικών συμφερόντων από την κυβέρνηση κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ.

“Για μία ακόμα φορά αποδεικνύεται, δυστυχώς, ότι ο ελληνοτουρκικός διάλογος στερείται βάσης ειλικρινούς συναντίληψης, ενώ η Ελληνική Κυβέρνηση δείχνει να ενδιαφέρεται περισσότερο για τη δημιουργία πολιτικών εντυπώσεων παρά για την ουσιαστική προάσπιση των εθνικών συμφερόντων”, αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ.

Βολές εξαπολύουν και τα υπόλοιπα κόμματα.

Η Νίκη, αναφέρει σε ανακοίνωσή της: “Η κυβέρνηση της ΝΔ ενώ βλέπει διαχρονικά τις συνεχείς προσβολές και διεκδικήσεις της Τουρκίας σε όλα τα επίπεδα- πολιτισμικό, θρησκευτικό, γεωπολιτικό- αδρανεί αδικαιολόγητα να αντιδράσει, υποδηλώνοντας ένοχη αποδοχή ή συναίνεση”.

“Πρόκειται για ξεκάθαρη θρησκευτική και πολιτισμική επίθεση που είναι κατανοητή σε όλο τον πλανήτη ως πράξη βαρβαρότητας. Η Τουρκία συνεχίζει να χρησιμοποιεί την Ελλάδα ως μέσο επικοινωνίας για την προσέγγιση της με τη Δύση. Η ελληνική κυβέρνηση;” αναφέρει και ο Ανδρέας Λοβέρδος.

