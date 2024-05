Κοινωνία

Γάμοι ομόφυλων - Πειραιάς: Φόβοι για ένταση στον πρώτο γάμο στο λιμάνι

Θρησκευτικές οργανώσεις ετοιμάζονται για παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη Δημοτική Πινακοθήκη την ώρα της τελετής.

Ο πρώτος γάμος ομόφυλων προσώπων στον Πειραιά, πρόκειται να λάβει χώρα τις επόμενες ημέρες στη Δημοτική Πινακοθήκη της πόλης στην οδό Φίλωνος.

Σύμφωνα όσα μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης PiraeusPress.gr πρόκειται για το γάμο μεταξύ δύο γυναικών, και η πληροφορία έφτασε στο δήμο μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, επιβεβαιώθηκε όμως επίσημα την Τρίτη του Πάσχα 07.05 .

Το γάμο θα τελέσει ο αντιδήμαρχος τέως βουλευτής Πειραιώς του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Καρύδης, ενώ ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό εάν θα παραβρίσκεται και ο δήμαρχος Γιάννης Μώραλης. Σύμφωνα με πηγές της ιστοσελίδας, η επιλογή αντιδημάρχου που θα τελούσε τον γάμο δεν ήταν και τόσο εύκολη υπόθεση για τον κ. Μώραλη, κι αυτό γιατί η συντριπτική πλειονότητα των αντιδημάρχων αρνήθηκε να αναλάβει επικαλούμενη λόγους πεποιθήσεων. Η μέρα μάλιστα του γάμου προβλέπεται επεισοδιακή, καθώς αναμένεται να συγκεντρωθούν έξω από την Πινακοθήκη για να διαμαρτυρηθούν, θρησκευτικές οργανώσεις. Η Ελληνική Αστυνομία θα έχει ισχυρή παρουσία προκειμένου να αποφευχθούν εντάσεις και επεισόδια.

Στην ένταση φαίνεται να έχει συμβάλει και η στάση του Μητροπολίτη Πειραιά Σεραφείμ ο οποίος έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί εναντίον του ψηφισθέντος νόμου, και έχει κηρύξει “ανεπιθύμητους” τους βουλευτές οι οποίοι τον ψήφισαν, μια θέση την οποία επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία τις Κυριακές εξ άμβωνος, η πλειονότητα των κατά τόπους εφημερίων στις ενορίες του Πειραιά.

