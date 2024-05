Πολιτική

Μητσοτάκης - Σακελλαροπούλου: Συνάντηση και ενημέρωση στο Προεδρικο Μέγαρο

Ποια θέματα αναμένεται να συζητήσει ο επικεφαλής της κυβέρνησης με την Αρχηγό του κράτους στην αυριανή τους συνάντηση.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τετάρτη 8 Μαΐου στις 12:00, θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η συνάντηση γίνεται στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων και θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ακίβεια, πληθωρισμός, υγεία, δικαιοσύνη, ευρωεκλογές και διεθνείς εξελίξεις αναμένεται να απασχολήσει τη συνάντηση των δύο πολιτικών.

