Κοινωνία

Κίνηση στους δρόμους: Κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιους οδικούς άξονες παρατηρούνται μεγαλύτερες καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια του "δευτερου κύματος" επιστροφής των εκδρομέων.

-

Παραμένουν τα προβλήματα στην Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, καθώς συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα.

Ειδικότερα, με πολύ χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από τα διόδια του Ισθμού μέχρι τους Αγίους Θεοδώρους, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ύψος της Κινέττας και των Μεγάρων.

Αντίθετα, ομαλά διεξάγεται, σύμφωνα με την Τροχαία, η κίνηση στην Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα έχουν επιστρέψει στην Αττική μέσω των Εθνικών Οδών Αθηνών-Κορίνθου και Αθηνών-Λαμίας 76.858 οχήματα.

Συγκεκριμένα 44.200 πέρασαν από το ρεύμα εισόδου στα διόδια Ελευσίνας και 32.658 από τα διόδια Αφιδνών.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 23:00 σήμερα ισχύει για το ρεύμα εισόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Σε εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα από την περιφέρεια προς τη Θεσσαλονίκη. Αυξημένη καταγράφεται από τις 12 το μεσημέρι η κίνηση των οχημάτων τόσο στα διόδια των Ν. Μαλγάρων επί της ΠΑΘΕ όσο και στα διόδια της Ανάληψης στην Εγνατία Οδό, ενώ ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στην εθνική οδό που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Χαλκιδική.

Η κίνηση στα λιμάνια

Το πρωί της Τρίτης έφτασαν στον Πειραιά τα πρώτα πλοία από την Κρήτη με 100% πληρότητα, ενώ αναμένονται 20 αφίξεις από νησιά του Αιγαίου, Κυκλάδες και Κρήτη και 39 από Αργοσαρωνικό. Στο λιμάνι της Ραφήνας είναι προγραμματισμένες 16 αφίξεις και στο λιμάνι του Λαυρίου οκτώ. Περίπου 25.000 επιβάτες αναμένονται στο λιμάνι του Πειραιά από τα δρομολόγια των νησιών του Αιγαίου, των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού, χθες Δευτέρα του Πάσχα από τον Πειραιά αναχώρησαν 18 δρομολόγια πλοίων με 9.860 επιβάτες και έφτασαν 16 δρομολόγια με 16.321 επιβάτες.

Παράλληλα, από τον Πειραιά για τα νησιά του Αργοσαρωνικού αναχώρησαν 39 δρομολόγια πλοίων με 7.079 επιβάτες και έφτασαν στον Πειραιά από τον Αργοσαρωνικό 38 πλοία με 13.223 κόσμο.

Από το λιμάνι της Ραφήνας αναχώρησαν χθες 12 δρομολόγια πλοίων με 2.540 επιβάτες και επέστρεψαν στην Ραφήνα 15 δρομολόγια με 11.410 επιβάτες.

Από το Λαύριο αναχώρησαν την Δευτέρα του Πάσχα 9 δρομολόγια με 528 επιβάτες και έφτασαν στο ίδιο λιμάνι 8 δρομολόγια με 4.072 κόσμο.

Σήμερα, Τρίτη 7 Μαΐου αναμένονται στον Πειραιά 68 πλοία, στο Λαύριο 8 δρομολόγια και ακόμα 16 στη Ραφήνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνα: Μακελειό με νεκρούς και τραυματίες σε νοσοκομείο

Πάσχα - Επιστροφή εκδρομέων: Σε εξέλιξη το “δεύτερο κύμα”

Ουκρανία: Σύλληψη Ρώσων πρακτόρων που σχεδίαζαν τη δολοφονία Ζελένσκι