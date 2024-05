Πολιτική

Κασσελάκης στην Ηγουμενίτσα: Οι “πατριδοκάπηλοι” καλύπτουν υπουργούς δολοφόνους παιδιών

Αίσθηση έχει προκαλέσει η δήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης΄. “Τελικά ο πολακισμός είναι η ταυτότητά σας”, απαντά η ΝΔ.

Αναφορές σε «υπουργούς οι οποίοι σκοτώνουν παιδιά» έκανε την Τρίτη του Πάσχα 07.05 στην Ηγουμενίτσα όπου περιόδευε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτικής Συμμαχίας Στέφανος Κασσελάκης. Συγκεκριμένα πολίτης κατά την περιοδεία του, πλησίασε τον κ. Κασσελάκη λέγοντάς του: «Θέλουμε πατριώτες, από λόγια έχουμε χορτάσει».

«Πατριδοκάπηλοι υπάρχουν πολλοί» του απάντησε αρχικά ο κ. Κασσελάκης, για να προσθέσει στη συνέχεια: «Και άλλοι που το παίζουν πατριώτες και θρησκευόμενοι, συγκαλύπτουν εγκλήματα, κυριολεκτικά εγκλήματα. Πάνε και φιλάνε χέρια το Πάσχα, αλλά συγκαλύπτουν και ψηφίζουν υπουργούς που σκοτώνουν παιδιά».

Η αναφορά του κ. Κασσελάκη προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας ο εκπρόσωπος Τύπου Νίκος Ρωμανός απηύθυνε δήλωση τονίζοντας:

«Μετά από τη μικρή ανάπαυλα των άγιων ημερών, ο κ. Κασσελάκης το πιάνει από εκεί που το άφησε! Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε σε βίντεο, που ανήρτησε ο ίδιος στα σόσιαλ μίντια, ότι “Υπουργοί σκοτώνουν παιδιά”. Η χυδαιότητα, η αθλιότητα και η κατηφόρα δεν έχουν τελειωμό! Κάποτε τέτοιες δηλώσεις έκανε ο κ. Πολάκης και ζητούσαμε μάταια από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να πάρει αποστάσεις. Τώρα πια τις δηλώσεις αυτές τις κάνει η ίδια η ηγεσία, επιβεβαιώνοντας ότι στον ΣΥΡΙΖΑ του Κασσελάκη ο Πολακισμός δεν είναι μια συνιστώσα, αλλά είναι επίσημα η νέα ταυτότητα του κόμματος. Να τον χαίρονται».

