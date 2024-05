Κοινωνία

Σύνταγμα: Ένταση στην πορεία για τη Γάζα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένταση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας φιλοπαλαιστίνιων για τη Γάζα και την επιδρομή του Ισραήλ στη Ράφα.

-

Επεισόδια μικρής έκτασης σημειώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (7/5) στο Σύνταγμα, σε συγκέντρωση για τη Ράφα.

Ειδικότερα, στο κέντρο της Αθήνας βρέθηκαν φιλοπαλαιστίνιοι και διαμαρτυρήθηκαν έχοντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, ζητώντας να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα.

Σημειώθηκαν συγκρούσεις με αστυνομικούς, εναντίον των οποίων οι συγκεντρωμένοι, πέταξαν αντικείμενα.

Επίσης, λόγω της πορείας και της συγκέντρωσης των ατόμων στο κέντρο της Αθήνας επικρατούν κυκλοφορικές ρυθμίσεις πέριξ της πλατείας Συντάγματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνα: Μακελειό με νεκρούς και τραυματίες σε νοσοκομείο

Πάσχα - Επιστροφή εκδρομέων: Σε εξέλιξη το “δεύτερο κύμα”

Ουκρανία: Σύλληψη Ρώσων πρακτόρων που σχεδίαζαν τη δολοφονία Ζελένσκι