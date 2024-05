Πολιτική

Κασιδιάρης: Αίτηση αποφυλάκισης υπέβαλε ο επικεφαλής του “Εθνικού Κόμματος - Έλληνες”

Ποιοι είναι οι όροι τους οποίους πρέπει βάσει του νόμου να πληροί, προκειμένου να κυκλοφορήσει και πάλι ελεύθερος.

-

Μετά το Νίκο Μιχαλολιάκο, αίτηση αποφυλάκισης υπέβαλε και ο Ηλίας Κασιδιάρης, πρωτόδικα καταδικασμένος σε κάθειρξη 13 ετών για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Το αίτημα υποβλήθηκε την 26η Απριλίου στη φυλακή Δομοκού Φθιώτιδας όπου κρατείται, η οποία αναμένεται να το διαβιβάσει στον κατά τόπον αρμόδιο, εισαγγελέα πρωτοδικών Λαμίας.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει εκτίσει τα 3/5 της ποινής του και σύμφωνα με τη σχετική δικογραφία δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα κατά την περίοδο κάθειρξής του, με αποτέλεσμα να τού χορηγούνται κανονικά άδειες.

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η πρόταση του εισαγγελέα, και η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας, επί του αιτήματος.

Να σημειώσουμε ότι οι ίδιοι δικαστικοί σχηματισμοί (απαρτιζόμενοι μάλιστα, και από τα ίδια φυσικά πρόσωπα), αποφάσισαν την αποφυλάκιση υπό όρους του Νίκου Μιχαλολιάκου.

