Ραφήνα – Τροχαίο: Νεκρός άνδρας από “καραμπόλα” παρκαρίσματος

Πώς η βελτίωση της στάθμευσης ενός οχήματος οδήγησε τον άτυχο άνδρα να χάσει τη ζωή του στην άσφαλτο.

Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης του Πάσχα 07.05 στη Ραφήνα Αττικής, και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Χρυσόστομου Σμύρνης. Το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα ένας άνδρας να χάσει τη ζωή του.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της περιοχής irafina.gr , η οδηγός ενός ΙΧ φέρεται να προσπάθησε να παρκάρει “καλύτερα” το οχήμά της και έτσι προκάλεσε τη σύγκρουσή του με άλλο αυτοκίνητο, το οποίο με τη σειρά του παρέσυρε τον ηλικιωμένο άνδρα.

Στο σημείο έφτασε άμεσα μηχανή του ΕΚΑΒ για να δώσει τις πρώτες βοήθειες, αλλά και ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τον άνδρα σε νοσοκομείο, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Αστυνομικοί συλλέγουν πληροφορίες από μάρτυρες αλλά και από κάμερες οι οποίες βρίσκονται στο σημείο, προκειμένου να ερευνήσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

