Επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ για “υπουργούς δολοφόνους παιδιών”: Ο Μητσοτάκης καλύπτει το “τζάκι Καραμανλή”

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μιλά για αυθόρμητο διάλογο πολιτικού με θυμωμένο πολίτη και κατηγορεί τον πρωθυπουργό για συγκάλυψη.

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζει την αντιπαράθεσή του με τη Νέα Δημοκρατία, για τη φράση του «Οι “πατριδοκάπηλοι” καλύπτουν υπουργούς που σκοτώνουν παιδιά», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτικής Συμμαχίας Στέφανος Κασσελάκης. Με ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του κόμματος αντιλέγει στην κριτική της ΝΔ ισχυριζόμενο ότι επρόκειτο για μία αυθόρμητη συζήτηση πολιτικού με πολίτη θυμωμένο για το έγκλημα των Τεμπών, καταλογίζοντας στον πρωθυπουργό ότι αποφεύγει τέτοιες συναντήσεις και ότι “καλύπτει” την πολιτική οικογένεια Καραμανλή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Καλό θα ήταν η «ευαισθησία» της Νέας Δημοκρατίας να μην περιορίζεται στις συζητήσεις που έχει με πολίτες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, αλλά στο να αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν σε όσους συντέλεσαν στο έγκλημα των Τεμπών.

Θα ήταν πραγματικά πολύ διαφωτιστικό για τον κ. Μητσοτάκη να σταματήσει να κρύβεται στο Μαξίμου και να συνομιλεί με πολίτες αποκλειστικά και μόνο σε απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον και να ακολουθήσει το παράδειγμα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Να μιλήσει αδιαμεσολάβητα με τον κόσμο και να κατανοήσει τον θυμό που υπάρχει από την συγκάλυψη του εγκλήματος. Τότε ίσως καταλάβει πως πρέπει επιτέλους να σταματήσει να συγκαλύπτει το άλλο τζάκι του κόμματος του».

