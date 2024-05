Πολιτισμός

Πέθανε ο Κώστας Ματσακάς

Το συγκινητικό αντίο στο μεγάλο ερμηνευτή εξέφρασε με ανάρτησή του ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.

Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου Κώστας Ματσακάς.

Ο εκλιπών ηθοποιός είχε υποδυθεί ρόλους κυρίως στο πλαίσιο παραστάσεων του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, πολλοί από τους οποίους ήταν ρόλοι σε αρχαίες τραγωδίες και ερμηνεύτηκαν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας και πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών Σπύρος Μπιμπίλας.

«Πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε για ακόμα ένα θλιβερό νέο. Ο σπουδαίος μας ηθοποιός και πρωταγωνιστής για δεκαετίες του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, που υπηρέτησε με αγάπη και αυταπάρνηση την τέχνη μας, με σπουδαίους ρόλους και ανεπανάληπτες ερμηνείες στην Επίδαυρο, με μια ταινία στο ενεργητικό του (“Καθε Σαββατο” του Βασιλη Βαφέα), ο Κώστας Ματσακάς, έφυγε από την ζωή στα 95 του. Μάθημα για όλους μας ο βίος του. Καλό ταξίδι, αγαπημένε μας σπουδαίε συνάδελφε. Σ’ ευχαριστούμε για όσα μας προσέφερες σε μας και το κοινό μας» γράφει στην ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας.

