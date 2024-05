Κοινωνία

Έξοδος του Πάσχα: Υποχώρησε το μποτιλιάρισμα στις Εθνικές οδούς

Τόσο στην Αθηνών-Λαμίας όσο και στην Αθηνών-Κορίνθου, η επιστροφή διεξάγεται πλέον με ομαλές ταχύτητες και χωρίς ουρές.

Κανονικά και χωρίς προβλήματα συνεχίζεται πλέον η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα με την κυκλοφορία να έχει ομαλοποιηθεί στην Εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου, όπου υπήρχαν νωρίτερα μεγάλες καθυστερήσεις μετά τον Ισθμό μέχρι τα Μέγαρα.

Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 23:00 σήμερα ισχύει για το ρεύμα εισόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

