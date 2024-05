Αθλητικά

Euroleague - Final 4: Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μακάμπι και πάει Βερολίνο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς στο δεύτερο μισό του παιγνιδιού οι Αθηναίοι συσπείρωσαν τις δυνάμεις και τη συγκέντρωσή τους, μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο.

-

Ο Παναθηναϊκός... ξεκλείδωσε αμυντικά στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Κέντρικ Ναν το πήρε... προσωπικά, ειδικά από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Κώστας Σλούκας και το «τριφύλλι» τύπωσε «εισιτήριο» για το φάιναλ φορ της Euroleague για 12η φορά στην Ιστορία του και πρώτη από το μακρινό 2012!

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 81-72 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο κατάμεστο ΟΑΚΑ και στο Game 5 έγραψαν το 3-2 στη σειρά των πλέι οφ, αρπάζοντας την πρόκριση από τους Ισραηλινούς!

Στον ημιτελικό του Βερολίνου, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού, Μονακό-Φενερμπαχτσέ, που θα ξεκαθαρίσει την Τετάρτη του Πάσχα 08.05 .

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 41-41, 58-56, 81-72.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνα: Μακελειό με νεκρούς και τραυματίες σε νοσοκομείο

Πάσχα - Επιστροφή εκδρομέων: Σε εξέλιξη το “δεύτερο κύμα”

Ουκρανία: Σύλληψη Ρώσων πρακτόρων που σχεδίαζαν τη δολοφονία Ζελένσκι