Eurovision 2024: Η Κύπρος πέρασε στον τελικό

Ποιες είναι οι δέκα χώρες που πήραν το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης από τον πρώτο ημιτελικό.

Ο Α΄ Ημιτελικός του 68ου Διαγωνισμού της Eurovision πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία από την εντυπωσιακή σκηνή του Μalmo Arena της Σουηδίας.

Οι δέκα χώρες που πήραν το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης (με τυχαία σειρά) είναι η Κύπρος, η Ουκρανία, η Σερβία, η Λιθουανία, η Ιρλανδία, η Κροατία, η Σλοβενία, η Φινλανδία, η Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο.

Ο φετινός διαγωνισμός ξεκίνησε με την Ελένη Φουρέιρα ντυμένη με μία χρυσή δημιουργία της Σήλιας Κριθαριώτη να ερμηνεύει το «Fuego», υπενθυμίζοντας σε όλο τον κόσμο το υπέροχο τραγούδι που κατέκτησε την 2η θέση το 2018 και βρέθηκε για πρώτη φορά τόσο κοντά στην κορυφή η Κύπρος.

