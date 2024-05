Αθλητικά

Champions League: Η Ντόρτμουντ έριξε στο καναβάτσο την Παρί Σεν Ζερμέν

Οι Γερμανοί πέρασαν στον τελικό της διοργάνωσης, με τους Γάλλους να τα βάζουν με την ατυχία τους, καθώς είχε συνολικά έξι δοκάρια στις 2 αναμετρήσεις.

Ποιος θα το περίμενε; Η 5η της κατάταξης της Bundesliga, Μπορούσια Ντόρτμουντ, έγινε η πρώτη φιναλίστ του μεγάλου τελικού του Champions League (1/6, Γουέμπλεϊ), καθώς νίκησε για δεύτερη φορά την Παρί Σεν Ζερμέν, απόψε στο «Παρκ ντε Πρενς» του Παρισιού, με 1-0 (όσο και το σκορ του πρώτου ημιτελικού στην Βεστφαλία) και σε 25 βράδια από σήμερα θα επιδιώξει να σηκώσει το δεύτερο βαρύτιμο τρόπαιο στην Ιστορία της μετά από 27 χρόνια (1997).

Τρομερά άτυχη η ομάδα του Λουίς Ενρίκε, καθώς στο δεύτερο μέρος είχε 4 δοκάρια και συνολικά 6 μετά και τα δύο του πρώτου ημιτελικού επί γερμανικού εδάφους.

Ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός Ματς Χούμελς έγραψε Ιστορία στην «Πόλη του Φωτός», όχι μόνο για το «χρυσό» γκολ που πέτυχε στο 50ό λεπτό με κοντινό σουτ μετά από σύγχυση στην άμυνα της Παρί, αλλά διότι έγινε ο τρίτος γηραιότερος σκόρερ στην ημιτελική φάση του Champions League σε ηλικία 35 ετών και 143 ημερών, πίσω από τους Ράιαν Γκιγκς (37 ετών και 148 ημερών) και Εντίν Τζέκο (37 ετών και 54 ημερών ενώ φορούσε την φανέλα της Ίντερ).

Ο Εντίν Τέρζιτς οδήγησε την ομάδα του στο δεύτερο της τελικό μετά τον χαμένο του 2013, τότε από την Μπάγερν Μονάχου και θα περιμένει τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και στην Μπάγερν (8/5, 22:00) για να μάθει τον αντίπαλο της ομάδας του στον καταληκτικό αγώνα που θα αναδείξει το νέο πρωταθλητή Ευρώπης το βράδυ της 1ης Ιουνίου στο «ναό του ποδοσφαίρου», το θρυλικό «Γουέμπλεϊ» του Λονδίνου.

Η Παρί του Λουίς Ενρίκε «πλήρωσε» την αστοχία, αναποτελεσματικότητα, γκίνια, όπως θέλει ας το πει κανείς, που είχε και στα δύο ματς. Έχασε σωρεία ευκαιριών, τόσο στο ματς του «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ» πριν από έξι ημέρες, ενώ και σήμερα πριν δεχτεί το γκολ από τον Χούμελς, αλλά και μετά είχε 4 δοκάρια (στο 48' με τον Ζαΐρ-Εμερί, στο 62΄ με τον Μέντες, στο 86΄ με τον Εμπαπέ και στο 88΄ με τον Βιτίνια)!

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (Λουίς Ενρίκε): Ντοναρούμα, Χακιμί, Μαρκίνιος, Μπεράλντο, Μέντες, Ζαΐρ-Εμερί (76' Λι), Βιτίνια, Ρουίθ (64' Ασένσιο), Ντεμπελέ, Ράμος (63' Μπαρκολά), Εμπαπέ

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ (Εντιν Τέρζιτς): Κόμπελ, Ρίερσον, Χούμελς, Σλότερμπεκ, Μάατσεν, Ζάμπιτσερ, Τζαν, Σάντσο (67' Ζίλε), Μπραντ (85' Νμετσά), Αντεγέμι (56' Ρόις), Φίλκρουγκ

